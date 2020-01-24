Динамо отпустит Самбрано в Боку свободным агентом

Центральный защитник «Динамо» Карлос Самбрано очень близок к переходу в «Бока Хуниорс».

Накануне 30-летний футболист в Аргентине прошел медицинский осмотр в потенциально новом клубе, а также обсудил условия личного контракта.

Для перехода Самбрано не хватает только документов от «Динамо». Вероятнее всего, речь пойдет о разрыве контракта с киевским клубом. Не исключается, что Самбрано откажется от взыскания долгов по зарплате за несколько месяцев в обмен на согласие боссов «Динамо» отпустить его свободным агентом.

Напомним, накануне на родине игрока в Перу вспыхнул скандал вокруг Карлоса Самбрано, которого журналисты заподозрили в супружеской измене.