Футболиста Динамо подозревают в супружеской измене

Центральный защитник «Динамо» Карлос Самбрано, который в текущем сезоне не провел за «бело-синих» ни одного официального поединка и не входит в планы главного тренера Алексея Михайличенко, угодил в неприятную историю, связанную с его семейной жизнью.

Журналисты перуанской программы Magaly TV: La Firme провели расследование в отношении Самбрано, в ходе которого выявили, что несколько дней назад футболист «Динамо» отдыхал на одной из яхт, где активно употреблял алкогольные напитки в компании неизвестных женщин. Журналисты предположили, что Самбрано изменяет своей супруге Марсии Суккар, в брак с которой футболист вступил в конце 2017 года.

После того, как информация была широко растиражирована в перуанской прессе, жена Самбрано закрыла свои страницы в соцсетях от возможности просмотра посторонними лицами, а также якобы удалила все снимки, где она находилась вместе с Карлосом.

Также журналисты Magaly TV: La Firme сообщили, что окружение Самбрано якобы предлагало им вознаграждение за нераспространение видеозаписей, на которых футболист в компании неизвестных женщин отдыхает на яхте.

За последние месяцы это не первая неприятная история, в которую угодил Карлос Самбрано. В конце ноября минувшего года его подловили в Перу при выходе из ночного клуба. Тогда сообщалось, что футболист якобы ударил двух женщин, одна из которых оказалась несовершеннолетней.

Ныне Карлос Самбрано и его агенты активно подыскивают новый клуб. Возможно, карьеру защитник продолжит в «Бока Хуниорс».