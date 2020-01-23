Футболиста Динамо подозревают в супружеской измене

Карлос Самбрано продолжает притягивать к себе дурнопахнущие слухи

  • 23.01.2020 10:25
  • 6792 просмотра
  • 4 комментария
Футболиста Динамо подозревают в супружеской измене
© Twitter. Карлос Самбрано с супругой

Центральный защитник «Динамо» Карлос Самбрано, который в текущем сезоне не провел за «бело-синих» ни одного официального поединка и не входит в планы главного тренера Алексея Михайличенко, угодил в неприятную историю, связанную с его семейной жизнью.

Журналисты перуанской программы Magaly TV: La Firme провели расследование в отношении Самбрано, в ходе которого выявили, что несколько дней назад футболист «Динамо» отдыхал на одной из яхт, где активно употреблял алкогольные напитки в компании неизвестных женщин. Журналисты предположили, что Самбрано изменяет своей супруге Марсии Суккар, в брак с которой футболист вступил в конце 2017 года.

После того, как информация была широко растиражирована в перуанской прессе, жена Самбрано закрыла свои страницы в соцсетях от возможности просмотра посторонними лицами, а также якобы удалила все снимки, где она находилась вместе с Карлосом.

Также журналисты Magaly TV: La Firme сообщили, что окружение Самбрано якобы предлагало им вознаграждение за нераспространение видеозаписей, на которых футболист в компании неизвестных женщин отдыхает на яхте.

За последние месяцы это не первая неприятная история, в которую угодил Карлос Самбрано. В конце ноября минувшего года его подловили в Перу при выходе из ночного клуба. Тогда сообщалось, что футболист якобы ударил двух женщин, одна из которых оказалась несовершеннолетней.

Ныне Карлос Самбрано и его агенты активно подыскивают новый клуб. Возможно, карьеру защитник продолжит в «Бока Хуниорс».

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Источник — Libero

(13 голосов)

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Комментарии
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 23.01.2020 11:32
    0
    stopor2016, 23.01.2020 10:55
    Ну , всё - без него золотых медалей не видать ...
    Бронзовых ты хотел сказать
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 23.01.2020 11:29
    +1
    axylinam, 23.01.2020 10:30
    Новость,как в дешёвой жёлтой прессе
    Такое ощущение что за ним сутки следят и если он посрет в общественном туалете, будучи где-то в городе, об этом узнает весь мир
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.01.2020 10:55
    0
    Ну , всё - без него золотых медалей не видать ...
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 23.01.2020 10:30
    +3
    Новость,как в дешёвой жёлтой прессе
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 23.01.2020 10:30
    +3
    Новость,как в дешёвой жёлтой прессе
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 23.01.2020 11:29
    +1
    axylinam, 23.01.2020 10:30
    Новость,как в дешёвой жёлтой прессе
    Такое ощущение что за ним сутки следят и если он посрет в общественном туалете, будучи где-то в городе, об этом узнает весь мир
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 23.01.2020 11:32
    0
    stopor2016, 23.01.2020 10:55
    Ну , всё - без него золотых медалей не видать ...
    Бронзовых ты хотел сказать
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.01.2020 10:55
    0
    Ну , всё - без него золотых медалей не видать ...
    Ссылка
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