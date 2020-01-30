СЛУЦКИЙ: «С удовольствием играл бы спарринги с украинскими командами»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к проведению спаррингов с украинскими клубами.
«Мы всегда играли с украинскими командами, когда я тренировал ЦСКА. Это были шикарные спарринги. С «Шахтером» мы играли, с «Металлистом», «Днепром». Когда мы играли с украинскими командами - это были самые лучшие спарринги, особенно перед Лигой чемпионов.
Когда-то был знаменитый Кубок Первого канала в Сочи, где мы играли с киевским «Динамо», с «Шахтером». Мы в межсезонье получали спарринг-партнеров такого уровня, каких у нас не было даже в сезоне.
Поэтому, если бы была такая возможность, с удовольствием играл бы с украинскими командами», – сказал Слуцкий.
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
И Испания с Гибралтаром...
и мы подумаем , может когда то и сыграем товарнячек.
И Испания с Гибралтаром...
Вот Александр Глебович Невзоров считает в ДНР-ЛНР воюют уголовники, военные преступники и мрази разного разлива. А что Россия - это страна лжи, хамства и фейкового величия.
И что Украине нужно строить забор с братской Россией.
и не надо надеяться на мир с этими подонками,надо двигаться вперед,а с оккупированными террами,надо сделать,как были фрг и гдр,временная стена,сами побегут сюда,верю в это,но надо время.
Езжай к своим друзьям, требуй мира. К Гиркину обязательно зайди, потолкуй о том, о сем.
Это же не украинцы напали на Воронеж или Ростов? Правильно? Евгений, давай - бери всех своих и езжай в Рассею. И без мира не возвращайся.
Вот Александр Глебович Невзоров считает в ДНР-ЛНР воюют уголовники, военные преступники и мрази разного разлива. А что Россия - это страна лжи, хамства и фейкового величия.
И что Украине нужно строить забор с братской Россией.
площадь России - 17 млн км2.
площадь Украины- 0,5 млн км2
-
Может Вы будете строить "русский мир" у себя? Может мы тут "украински мир" построим?
-
Если ты за мир и дружбу - ты езжай в Москву, Донецк, Луганск. Ложись под танки и читай лекции кгбистам, уголовникам и военным преступникам.
Россия спасает нас от НАТО, ЕС и загнивающего Запада.
-
У меня вопрос - почему ваши православные на голову коммунисты и кгбисты все свои виллы и пентхаузы покупают в Лондоне, Ницце, Женеве, Париже? Почему не в Геледжике, Ростове, Саратове и Махачкале?
Какая же она прекрасная, честная и искренняя братская любовь!
Нежность, добро и ласка!
Россияне - настоящие братья украинцев!
Какая же она прекрасная, честная и искренняя братская любовь!
Нежность, добро и ласка!
Россияне - настоящие братья украинцев!
Россия спасает нас от НАТО, ЕС и загнивающего Запада.
-
У меня вопрос - почему ваши православные на голову коммунисты и кгбисты все свои виллы и пентхаузы покупают в Лондоне, Ницце, Женеве, Париже? Почему не в Геледжике, Ростове, Саратове и Махачкале?
Вот Александр Глебович Невзоров считает в ДНР-ЛНР воюют уголовники, военные преступники и мрази разного разлива. А что Россия - это страна лжи, хамства и фейкового величия.
И что Украине нужно строить забор с братской Россией.
площадь России - 17 млн км2.
площадь Украины- 0,5 млн км2
-
Может Вы будете строить "русский мир" у себя? Может мы тут "украински мир" построим?
-
Если ты за мир и дружбу - ты езжай в Москву, Донецк, Луганск. Ложись под танки и читай лекции кгбистам, уголовникам и военным преступникам.
Какая же она прекрасная, честная и искренняя братская любовь!
Нежность, добро и ласка!
Россияне - настоящие братья украинцев!
Езжай к своим друзьям, требуй мира. К Гиркину обязательно зайди, потолкуй о том, о сем.
Это же не украинцы напали на Воронеж или Ростов? Правильно? Евгений, давай - бери всех своих и езжай в Рассею. И без мира не возвращайся.
Вот Александр Глебович Невзоров считает в ДНР-ЛНР воюют уголовники, военные преступники и мрази разного разлива. А что Россия - это страна лжи, хамства и фейкового величия.
И что Украине нужно строить забор с братской Россией.
и не надо надеяться на мир с этими подонками,надо двигаться вперед,а с оккупированными террами,надо сделать,как были фрг и гдр,временная стена,сами побегут сюда,верю в это,но надо время.
И Испания с Гибралтаром...
И Испания с Гибралтаром...
и мы подумаем , может когда то и сыграем товарнячек.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.