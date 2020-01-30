СЛУЦКИЙ: «С удовольствием играл бы спарринги с украинскими командами»

Главный тренер «Рубина» считает, что данная практика очень помогала российским клубам

  • 30.01.2020 11:47
  • 2696 просмотров
  • 22 комментария
СЛУЦКИЙ: «С удовольствием играл бы спарринги с украинскими командами»
© ФК Рубин. Леонид Слуцкий

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к проведению спаррингов с украинскими клубами.
 
«Мы всегда играли с украинскими командами, когда я тренировал ЦСКА. Это были шикарные спарринги. С «Шахтером» мы играли, с «Металлистом», «Днепром». Когда мы играли с украинскими командами - это были самые лучшие спарринги, особенно перед Лигой чемпионов.
 
Когда-то был знаменитый Кубок Первого канала в Сочи, где мы играли с киевским «Динамо», с «Шахтером». Мы в межсезонье получали спарринг-партнеров такого уровня, каких у нас не было даже в сезоне. 
 
Поэтому, если бы была такая возможность, с удовольствием играл бы с украинскими командами», – сказал Слуцкий. 

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Источник — Трибуна

(8 голосов)

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Комментарии
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 30.01.2020 13:05
    0
    Поручик Ржевский, 30.01.2020 12:55
    И Великобритания с Ирландией.
    И Испания с Гибралтаром...
    да и ФРГ было в НАТО (1955 год) и при этом не признавая ГДР,как отдельное государство (Доктрина Хальштейна),то есть,как временно оккупированное и только в 1972 году,согласилась признать ГДР и ,что самое интересное , оба государства договорились о вступлении в ООН и были приняты в Организацию 18 сентября 1973 года за номерами 133 и 134.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 30.01.2020 13:01
    0
    Вообще не проблема , возвращаете Крым , убираете свою алкашню из Донецка и Луганска. Выплачиваете репарации , ваша власть - отравляется в Гаагу, перед этим слёзно прося прощение у украинского народа за более чем 10000 тыс убитых сограждан ...
    и мы подумаем , может когда то и сыграем товарнячек.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 30.01.2020 12:59
    0
    вооооо, ...а после Слуцкера запустить Пса с обьеболом
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 30.01.2020 12:58
    0
    ПНХ- слуцькє.!!!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
      Поручик Ржевский, 30.01.2020 12:55
    +1
    Иван Грозный, 30.01.2020 12:11
    а как же Греция и Турция в НАТО?
    И Великобритания с Ирландией.
    И Испания с Гибралтаром...
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 30.01.2020 12:36
    0
    Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:34
    давай начнём с того что мне это нахер не надо. кто не хочет воевать, откупаются, дезертируют, а остальные, уверен среди вас есть сторонники естественного отбора, тип выживают сильнейшие, можете это воспринимать как очищение генофонда от идиотов.
    что не надо?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:34
    -5
    Иван Грозный, 30.01.2020 12:14
    а что же твои друзья не пойдут и не потребуют у куйла прекратить беспредел в отношении Украины ?
    давай начнём с того что мне это нахер не надо. кто не хочет воевать, откупаются, дезертируют, а остальные, уверен среди вас есть сторонники естественного отбора, тип выживают сильнейшие, можете это воспринимать как очищение генофонда от идиотов.
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 30.01.2020 12:24
    +2
    alefteev77, 30.01.2020 12:19
    Я вот люблю некоторых россиян - например Невзорова.
    Вот Александр Глебович Невзоров считает в ДНР-ЛНР воюют уголовники, военные преступники и мрази разного разлива. А что Россия - это страна лжи, хамства и фейкового величия.
    И что Украине нужно строить забор с братской Россией.
    и не просто забор,широченный ров наполненный крокодилами.
    и не надо надеяться на мир с этими подонками,надо двигаться вперед,а с оккупированными террами,надо сделать,как были фрг и гдр,временная стена,сами побегут сюда,верю в это,но надо время.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.01.2020 12:23
    +3
    Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:11
    у меня лучшие друзья россияни, нормальные люди, а дебилы в каждой национальности есть, по ним всех судить не стоит.
    Евгений, а может ты поедешь в Рассею и попросишь их перестать стрелять?
    Езжай к своим друзьям, требуй мира. К Гиркину обязательно зайди, потолкуй о том, о сем.
    Это же не украинцы напали на Воронеж или Ростов? Правильно? Евгений, давай - бери всех своих и езжай в Рассею. И без мира не возвращайся.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.01.2020 12:19
    +5
    Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:11
    у меня лучшие друзья россияни, нормальные люди, а дебилы в каждой национальности есть, по ним всех судить не стоит.
    Я вот люблю некоторых россиян - например Невзорова.
    Вот Александр Глебович Невзоров считает в ДНР-ЛНР воюют уголовники, военные преступники и мрази разного разлива. А что Россия - это страна лжи, хамства и фейкового величия.
    И что Украине нужно строить забор с братской Россией.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.01.2020 12:14
    +4
    Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:11
    у меня лучшие друзья россияни, нормальные люди, а дебилы в каждой национальности есть, по ним всех судить не стоит.
    Смотри
    площадь России - 17 млн км2.
    площадь Украины- 0,5 млн км2
    -
    Может Вы будете строить "русский мир" у себя? Может мы тут "украински мир" построим?
    -
    Если ты за мир и дружбу - ты езжай в Москву, Донецк, Луганск. Ложись под танки и читай лекции кгбистам, уголовникам и военным преступникам.
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 30.01.2020 12:14
    +5
    Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:11
    у меня лучшие друзья россияни, нормальные люди, а дебилы в каждой национальности есть, по ним всех судить не стоит.
    а что же твои друзья не пойдут и не потребуют у куйла прекратить беспредел в отношении Украины ?
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.01.2020 12:12
    +10
    Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:07
    так из-за этого и войнушка, в Нато не берут конфликтующие страны, война это страховка от вступления в Нато.
    Евгений, спасибо, что разъяснили нам что и к чему.
    Россия спасает нас от НАТО, ЕС и загнивающего Запада.
    -
    У меня вопрос - почему ваши православные на голову коммунисты и кгбисты все свои виллы и пентхаузы покупают в Лондоне, Ницце, Женеве, Париже? Почему не в Геледжике, Ростове, Саратове и Махачкале?
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 30.01.2020 12:11
    +4
    Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:07
    так из-за этого и войнушка, в Нато не берут конфликтующие страны, война это страховка от вступления в Нато.
    а как же Греция и Турция в НАТО?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:11
    -8
    alefteev77, 30.01.2020 12:09
    Россияне так любят Украину. Со слезами на глазах.
    Какая же она прекрасная, честная и искренняя братская любовь!
    Нежность, добро и ласка!
    Россияне - настоящие братья украинцев!
    у меня лучшие друзья россияни, нормальные люди, а дебилы в каждой национальности есть, по ним всех судить не стоит.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:10
    +1
    как бы ничего плохого если бы успели, а рваться в Нато когда нам не дадут туда войти, ну такое себе.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.01.2020 12:09
    +4
    Россияне так любят Украину. Со слезами на глазах.
    Какая же она прекрасная, честная и искренняя братская любовь!
    Нежность, добро и ласка!
    Россияне - настоящие братья украинцев!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:07
    -6
    Иван Грозный, 30.01.2020 12:06
    а что в этом плохого:"при Зеленском мы всё также в Нато рвёмся?"
    так из-за этого и войнушка, в Нато не берут конфликтующие страны, война это страховка от вступления в Нато.
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 30.01.2020 12:06
    +4
    Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:03
    а я так понял при Зеленском мы всё также в Нато рвёмся?
    а что в этом плохого:"при Зеленском мы всё также в Нато рвёмся?"
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:03
    +1
    Anna Remezovskaya, 30.01.2020 11:55
    Может вы ещё с удовольствием отстали бы от Украины наконец?
    а я так понял при Зеленском мы всё также в Нато рвёмся?
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.01.2020 12:12
    +10
    Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:07
    так из-за этого и войнушка, в Нато не берут конфликтующие страны, война это страховка от вступления в Нато.
    Евгений, спасибо, что разъяснили нам что и к чему.
    Россия спасает нас от НАТО, ЕС и загнивающего Запада.
    -
    У меня вопрос - почему ваши православные на голову коммунисты и кгбисты все свои виллы и пентхаузы покупают в Лондоне, Ницце, Женеве, Париже? Почему не в Геледжике, Ростове, Саратове и Махачкале?
    Ссылка
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 30.01.2020 11:55
    +8
    Может вы ещё с удовольствием отстали бы от Украины наконец?
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.01.2020 12:19
    +5
    Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:11
    у меня лучшие друзья россияни, нормальные люди, а дебилы в каждой национальности есть, по ним всех судить не стоит.
    Я вот люблю некоторых россиян - например Невзорова.
    Вот Александр Глебович Невзоров считает в ДНР-ЛНР воюют уголовники, военные преступники и мрази разного разлива. А что Россия - это страна лжи, хамства и фейкового величия.
    И что Украине нужно строить забор с братской Россией.
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 30.01.2020 12:14
    +5
    Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:11
    у меня лучшие друзья россияни, нормальные люди, а дебилы в каждой национальности есть, по ним всех судить не стоит.
    а что же твои друзья не пойдут и не потребуют у куйла прекратить беспредел в отношении Украины ?
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.01.2020 12:14
    +4
    Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:11
    у меня лучшие друзья россияни, нормальные люди, а дебилы в каждой национальности есть, по ним всех судить не стоит.
    Смотри
    площадь России - 17 млн км2.
    площадь Украины- 0,5 млн км2
    -
    Может Вы будете строить "русский мир" у себя? Может мы тут "украински мир" построим?
    -
    Если ты за мир и дружбу - ты езжай в Москву, Донецк, Луганск. Ложись под танки и читай лекции кгбистам, уголовникам и военным преступникам.
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 30.01.2020 12:11
    +4
    Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:07
    так из-за этого и войнушка, в Нато не берут конфликтующие страны, война это страховка от вступления в Нато.
    а как же Греция и Турция в НАТО?
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.01.2020 12:09
    +4
    Россияне так любят Украину. Со слезами на глазах.
    Какая же она прекрасная, честная и искренняя братская любовь!
    Нежность, добро и ласка!
    Россияне - настоящие братья украинцев!
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 30.01.2020 12:06
    +4
    Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:03
    а я так понял при Зеленском мы всё также в Нато рвёмся?
    а что в этом плохого:"при Зеленском мы всё также в Нато рвёмся?"
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.01.2020 12:23
    +3
    Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:11
    у меня лучшие друзья россияни, нормальные люди, а дебилы в каждой национальности есть, по ним всех судить не стоит.
    Евгений, а может ты поедешь в Рассею и попросишь их перестать стрелять?
    Езжай к своим друзьям, требуй мира. К Гиркину обязательно зайди, потолкуй о том, о сем.
    Это же не украинцы напали на Воронеж или Ростов? Правильно? Евгений, давай - бери всех своих и езжай в Рассею. И без мира не возвращайся.
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 30.01.2020 11:59
    +3
    С тамбовским волком играй.
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 30.01.2020 12:24
    +2
    alefteev77, 30.01.2020 12:19
    Я вот люблю некоторых россиян - например Невзорова.
    Вот Александр Глебович Невзоров считает в ДНР-ЛНР воюют уголовники, военные преступники и мрази разного разлива. А что Россия - это страна лжи, хамства и фейкового величия.
    И что Украине нужно строить забор с братской Россией.
    и не просто забор,широченный ров наполненный крокодилами.
    и не надо надеяться на мир с этими подонками,надо двигаться вперед,а с оккупированными террами,надо сделать,как были фрг и гдр,временная стена,сами побегут сюда,верю в это,но надо время.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
      Поручик Ржевский, 30.01.2020 12:55
    +1
    Иван Грозный, 30.01.2020 12:11
    а как же Греция и Турция в НАТО?
    И Великобритания с Ирландией.
    И Испания с Гибралтаром...
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:10
    +1
    как бы ничего плохого если бы успели, а рваться в Нато когда нам не дадут туда войти, ну такое себе.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:03
    +1
    Anna Remezovskaya, 30.01.2020 11:55
    Может вы ещё с удовольствием отстали бы от Украины наконец?
    а я так понял при Зеленском мы всё также в Нато рвёмся?
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 30.01.2020 13:05
    0
    Поручик Ржевский, 30.01.2020 12:55
    И Великобритания с Ирландией.
    И Испания с Гибралтаром...
    да и ФРГ было в НАТО (1955 год) и при этом не признавая ГДР,как отдельное государство (Доктрина Хальштейна),то есть,как временно оккупированное и только в 1972 году,согласилась признать ГДР и ,что самое интересное , оба государства договорились о вступлении в ООН и были приняты в Организацию 18 сентября 1973 года за номерами 133 и 134.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 30.01.2020 13:01
    0
    Вообще не проблема , возвращаете Крым , убираете свою алкашню из Донецка и Луганска. Выплачиваете репарации , ваша власть - отравляется в Гаагу, перед этим слёзно прося прощение у украинского народа за более чем 10000 тыс убитых сограждан ...
    и мы подумаем , может когда то и сыграем товарнячек.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 30.01.2020 12:59
    0
    вооооо, ...а после Слуцкера запустить Пса с обьеболом
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 30.01.2020 12:58
    0
    ПНХ- слуцькє.!!!
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 30.01.2020 12:36
    0
    Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 12:34
    давай начнём с того что мне это нахер не надо. кто не хочет воевать, откупаются, дезертируют, а остальные, уверен среди вас есть сторонники естественного отбора, тип выживают сильнейшие, можете это воспринимать как очищение генофонда от идиотов.
    что не надо?
    Ссылка
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