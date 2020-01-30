СЛУЦКИЙ: «С удовольствием играл бы спарринги с украинскими командами»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к проведению спаррингов с украинскими клубами.



«Мы всегда играли с украинскими командами, когда я тренировал ЦСКА. Это были шикарные спарринги. С «Шахтером» мы играли, с «Металлистом», «Днепром». Когда мы играли с украинскими командами - это были самые лучшие спарринги, особенно перед Лигой чемпионов.



Когда-то был знаменитый Кубок Первого канала в Сочи, где мы играли с киевским «Динамо», с «Шахтером». Мы в межсезонье получали спарринг-партнеров такого уровня, каких у нас не было даже в сезоне.



Поэтому, если бы была такая возможность, с удовольствием играл бы с украинскими командами», – сказал Слуцкий.