ВИДЕО. Как Кенин обыграла Барти на пути в дебютный финал Шлемов

Американка София Кенин (№15 WTA) впервые в карьере вышла в финал турнира Grand Slam.
В полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии 21-летняя теннисистка обыграла лидера мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии.
Эшли Барти – София Кенин. Лучшие моменты матча
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Источник — Евроспорт
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