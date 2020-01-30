Обидчица Свитолиной сыграет в финале Australian Open

В полуфинале Гарбинье Мугуруса в великолепном по драматизму матче одолела Симону Халеп

  • 30.01.2020 09:34
  • 2847 просмотров
  • 10 комментариев
Обидчица Свитолиной сыграет в финале Australian Open
© Australian Open. Гарбинье Мугуруса

Во втором полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграли две экс-первые ракетки мира.

Сильнее оказалась Гарбинье Мугуруса из Испании (№32 WTA), которая в двух сетах одолела Симону Халеп из Румынии (№3 WTA).

Australian Open. Полуфинал
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Симона Халеп (Румыния) – 7:6(8), 7:5

Благодаря этому успеху Мугуруса поднимется на 16-е место в мировом рейтинге. В случае победы на турнире – на 12-е.

Испанка сыграет в своем четвертом финале турнира Grand Slam, но первом в Австралии. Ранее она выигрывала Ролан Гаррос-2016 и Уимблдон-2017.

Напомним, в третьем круге  Мугуруса переиграла первую ракетку Украины Элину Свитолину.

Халеп со следующей недели поднимется на вторую строчку в мировом рейтинге, обойдя Каролину Плишкову из Чехии.

В финале Гарбинье Мугуруса сразится против Софии Кенин из США.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    alex55
      alex55, 30.01.2020 10:49
    +1
    на её месте должна была быть я (Свитолина). напьёшься, будешь. учись студентка, а кукуруза даже и не сеяная на АО.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 30.01.2020 10:21
    +2
    Гарби большая умница! Матч был очень напряженным и зрелищным. Очередная битва с участием Халеп. Выстояла испанка в решающие моменты! Ошибок у нее было, конечно, поболее. чем в матче против топ-игрока Свитолиной. Халеп ей создалава много проблем и тем, что постоянно пробовала длину менять, и тем, что все тщила и втягивала в свою игру. Качели были знатные. Но, видимо, Гарбинье действительно очень хорошо готова - сумела ее тренер мотивировать и настроить на победный лад. С возвращением и удачи в финале! Очень хотелось бы, чтобы ее игра после АО не рассыпалась.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.01.2020 10:04
    +7
    У Свитолиной уже обидчиц - как у сучки блох.
    Ссылка
    vital
      vital, 30.01.2020 09:53
    +4
    Мугу молодець. За Гарбінью в фіналі вболіватиму.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 30.01.2020 09:48
    +1
    Кукуруза молодец 🌽
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 30.01.2020 09:43
    +1
    axylinam, 30.01.2020 09:39
    Отличная игра,жалко что это был не финал,когда Мугуруса в отличной форме,остановить её практически невозможно,если также будет играть в финале против Кенин,то выиграет турнир
    Кенин смотрелась предпочтительней.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 30.01.2020 09:42
    +3
    Испанка даёт Жару! С возвращением Мугу!
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 30.01.2020 09:40
    0
    Два полуфинала по абсолютно одинаковому сценарию.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 30.01.2020 09:39
    -1
    Отличная игра,жалко что это был не финал,когда Мугуруса в отличной форме,остановить её практически невозможно,если также будет играть в финале против Кенин,то выиграет турнир
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 30.01.2020 09:38
    -1
    Блін, ну чому Світоліна не перебудувалася по ходу матча, це ж так просто було зробити! От Халеп показала як це робиться
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.01.2020 10:04
    +7
    У Свитолиной уже обидчиц - как у сучки блох.
    Ссылка
    vital
      vital, 30.01.2020 09:53
    +4
    Мугу молодець. За Гарбінью в фіналі вболіватиму.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 30.01.2020 09:42
    +3
    Испанка даёт Жару! С возвращением Мугу!
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 30.01.2020 10:21
    +2
    Гарби большая умница! Матч был очень напряженным и зрелищным. Очередная битва с участием Халеп. Выстояла испанка в решающие моменты! Ошибок у нее было, конечно, поболее. чем в матче против топ-игрока Свитолиной. Халеп ей создалава много проблем и тем, что постоянно пробовала длину менять, и тем, что все тщила и втягивала в свою игру. Качели были знатные. Но, видимо, Гарбинье действительно очень хорошо готова - сумела ее тренер мотивировать и настроить на победный лад. С возвращением и удачи в финале! Очень хотелось бы, чтобы ее игра после АО не рассыпалась.
    Ссылка
    alex55
      alex55, 30.01.2020 10:49
    +1
    на её месте должна была быть я (Свитолина). напьёшься, будешь. учись студентка, а кукуруза даже и не сеяная на АО.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 30.01.2020 09:48
    +1
    Кукуруза молодец 🌽
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 30.01.2020 09:43
    +1
    axylinam, 30.01.2020 09:39
    Отличная игра,жалко что это был не финал,когда Мугуруса в отличной форме,остановить её практически невозможно,если также будет играть в финале против Кенин,то выиграет турнир
    Кенин смотрелась предпочтительней.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 30.01.2020 09:40
    0
    Два полуфинала по абсолютно одинаковому сценарию.
    Ссылка
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