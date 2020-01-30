Обидчица Свитолиной сыграет в финале Australian Open

Во втором полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграли две экс-первые ракетки мира.
Сильнее оказалась Гарбинье Мугуруса из Испании (№32 WTA), которая в двух сетах одолела Симону Халеп из Румынии (№3 WTA).
Australian Open. Полуфинал
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Симона Халеп (Румыния) – 7:6(8), 7:5
Благодаря этому успеху Мугуруса поднимется на 16-е место в мировом рейтинге. В случае победы на турнире – на 12-е.
Испанка сыграет в своем четвертом финале турнира Grand Slam, но первом в Австралии. Ранее она выигрывала Ролан Гаррос-2016 и Уимблдон-2017.
Напомним, в третьем круге Мугуруса переиграла первую ракетку Украины Элину Свитолину.
Халеп со следующей недели поднимется на вторую строчку в мировом рейтинге, обойдя Каролину Плишкову из Чехии.
В финале Гарбинье Мугуруса сразится против Софии Кенин из США.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.