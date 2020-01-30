Обидчица Свитолиной сыграет в финале Australian Open

Во втором полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграли две экс-первые ракетки мира.

Сильнее оказалась Гарбинье Мугуруса из Испании (№32 WTA), которая в двух сетах одолела Симону Халеп из Румынии (№3 WTA).

Australian Open. Полуфинал

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Симона Халеп (Румыния) – 7:6(8), 7:5

Благодаря этому успеху Мугуруса поднимется на 16-е место в мировом рейтинге. В случае победы на турнире – на 12-е.

Испанка сыграет в своем четвертом финале турнира Grand Slam, но первом в Австралии. Ранее она выигрывала Ролан Гаррос-2016 и Уимблдон-2017.

Напомним, в третьем круге Мугуруса переиграла первую ракетку Украины Элину Свитолину.

Халеп со следующей недели поднимется на вторую строчку в мировом рейтинге, обойдя Каролину Плишкову из Чехии.

В финале Гарбинье Мугуруса сразится против Софии Кенин из США.