Эшли БАРТИ: «Поражение разочаровывает, но это было чертовски хорошее лето»

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала поражение Софии Кенин в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.



«Поражение разочаровывает, но это было чертовски хорошее лето (в Австралии сейчас лето - прим.). Если бы вы сказали мне, что я выиграю турнир в Аделаиде и выйду в полуфинал AO, я бы согласилась на такой вариант в мгновение ока.



Кенин заслуживает уважения и признания. Сегодня она выглядела лучше во время розыгрыша важных очков», – сказала Барти на послематчевой пресс-конференции.



Отметим, что Кенин прервала 9-матчевую беспроигрышную серию Барти на австралийский кортах.