Эшли БАРТИ: «Поражение разочаровывает, но это было чертовски хорошее лето»

Первая ракетка мира – о выступлении на австралийских кортах

  • 30.01.2020 08:12
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Эшли БАРТИ: «Поражение разочаровывает, но это было чертовски хорошее лето»
© Australian Open. Эшли Барти

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала поражение Софии Кенин в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
«Поражение разочаровывает, но это было чертовски хорошее лето (в Австралии сейчас лето - прим.). Если бы вы сказали мне, что я выиграю турнир в Аделаиде и выйду в полуфинал AO, я бы согласилась на такой вариант в мгновение ока.
 
Кенин заслуживает уважения и признания. Сегодня она выглядела лучше во время розыгрыша важных очков», – сказала Барти на послематчевой пресс-конференции.
 
Отметим, что Кенин прервала 9-матчевую беспроигрышную серию Барти на австралийский кортах.

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Источник — WTA Insider

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