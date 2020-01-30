Эшли БАРТИ: «Поражение разочаровывает, но это было чертовски хорошее лето»

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала поражение Софии Кенин в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.
«Поражение разочаровывает, но это было чертовски хорошее лето (в Австралии сейчас лето - прим.). Если бы вы сказали мне, что я выиграю турнир в Аделаиде и выйду в полуфинал AO, я бы согласилась на такой вариант в мгновение ока.
Кенин заслуживает уважения и признания. Сегодня она выглядела лучше во время розыгрыша важных очков», – сказала Барти на послематчевой пресс-конференции.
Отметим, что Кенин прервала 9-матчевую беспроигрышную серию Барти на австралийский кортах.
Источник — WTA Insider
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