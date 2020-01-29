Герта может перехватить Пентека у Челси и Тоттенхэма

Немецкая «Герта» вклинилась в борьбу за 24-летнего польского форварда «Милана» Кшиштофа Пентека.

Ранее сообщалось, что в подписании футболиста заинтересованы английские клубы «Челси» и «Тоттенхэм». «Милан» готов продать своего игрока за €30 миллионов.

В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 20 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

Контракт Кшиштофа с «Миланом» рассчитан до лета 2023-го года.