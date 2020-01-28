Челси интересуется Пентеком

Лондонский «Челси» нацелился на 24-летнего форварда «Милана» и сборной Польши Кшиштофа Пентека.

Ранее «Челси» намеревался подписать 32-летнего уругвайского нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, рассматривая Пентека в качестве альтернативного варианта. «Милан» готов продать своего игрока за €30 миллионов.

В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 19 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

Контракт Кшиштофа с «Миланом» рассчитан до лета 2023-го года.