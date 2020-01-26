Милан повесил ценник на Пентека

Итальянский «Милан» огласил цену, за которую готов продать 24-летнего польского нападающего Кшиштофа Пентека.

«Милан» не рассматривает вариант аренды игрока и готов только к его продаже. Итальянский клуб намерен выручить за футболиста не менее €30 миллионов.

Ранее сообщалось, что Пентеком интересуются «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне Кшиштоф провел за «Милан» 19 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

В активе Пентека 10 матчей в составе сборной Польши, где он забил 5 мячей.