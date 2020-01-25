Тоттенхэм предложил 30 млн фунтов за Пентека

«Тоттенхэм» сделал щедрое предложение «Милану» по Кшиштофу Пентеку.
Как сообщает Sportrs Mole, «шпоры» предложили за польского нападающего 30 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет купить Пентека.
В текущем сезоне Пентек сыграл за «Милан» 19 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
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Источник — Sports Mole
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