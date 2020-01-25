Тоттенхэм предложил 30 млн фунтов за Пентека

Лондонцы хотят заполучить форварда «Милана»

  • 25.01.2020 18:50
  • 630 просмотров
  • 1 комментарий
Тоттенхэм предложил 30 млн фунтов за Пентека
© ФК Милан. Кшиштоф Пентек
«Тоттенхэм» сделал щедрое предложение «Милану» по Кшиштофу Пентеку.
 
Как сообщает Sportrs Mole, «шпоры» предложили за польского нападающего 30 миллионов фунтов стерлингов.
 
 
В текущем сезоне Пентек сыграл за «Милан» 19 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
 
 

 

 

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Источник — Sports Mole

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.01.2020 18:52
    0
    Если предложение реально то продадут!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.01.2020 18:52
    0
    Если предложение реально то продадут!!!!!!
    Ссылка
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