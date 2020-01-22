Манчестер Юнайтед нацелился на Пентека

«Манчестер Юнайтед» связался с итальянским «Миланом» насчет приобретения 24-летнего польского форварда Кшиштофа Пентека.
Наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер обратил на футболиста внимание из-за травмы Маркуса Рэшфорда. «Манчестер Юнайтед» надеется подписать нового нападающего до конца месяца.
Пентеком также активно интересуются «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».
В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 19 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.
Источник — The Sun
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