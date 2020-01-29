Арсенал купит Мари вместо Матвиенко

26-летний испанский защитник «Фламенго» Пабло Мари перейдет в лондонский «Арсенал» этой зимой. «Канониры» возьмут футболиста в аренду с правом выкупа его контракта будущим летом.

Договоренность о трансфере между клубами уже достигнута. Мари вылетел в Англию в минувшую субботу для прохождения медосмотра, но уже в воскресенье вернулся в Бразилию, так как клубы не смогли договориться о сделке.

Тем не менее, переговоры продолжились и увенчались успехом. «Фламенго» разрешил Мари вернуться в Лондон для завершения трансфера.

На протяжении карьеры Мари выступал за «Мальорку», «Химнастик» из Таррагоны, «Манчестер Сити», «Жирону», «Бреду» и «Депортиво». Испанский футболист перешел во «Фламенго» из «Манчестер Сити» летом 2019-го года за €1,7 миллиона.

Всего провел за «Фламенго» 30 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может подписать 23-летнего защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко.