Арсенал купит Мари вместо Матвиенко

Лондонский клуб договорился о трансфере защитника «Фламенго»

  • 29.01.2020 10:46
  • 690 просмотров
  • 4 комментария
Арсенал купит Мари вместо Матвиенко
© FC-Arsenal.com. Пабло Мари

26-летний испанский защитник «Фламенго» Пабло Мари перейдет в лондонский «Арсенал» этой зимой. «Канониры» возьмут футболиста в аренду с правом выкупа его контракта будущим летом.

Договоренность о трансфере между клубами уже достигнута. Мари вылетел в Англию в минувшую субботу для прохождения медосмотра, но уже в воскресенье вернулся в Бразилию, так как клубы не смогли договориться о сделке.

Тем не менее, переговоры продолжились и увенчались успехом. «Фламенго» разрешил Мари вернуться в Лондон для завершения трансфера.

На протяжении карьеры Мари выступал за «Мальорку», «Химнастик» из Таррагоны, «Манчестер Сити», «Жирону», «Бреду» и «Депортиво». Испанский футболист перешел во «Фламенго» из «Манчестер Сити» летом 2019-го года за €1,7 миллиона.

Всего провел за «Фламенго» 30 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может подписать 23-летнего защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко.

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Источник — Goal.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 29.01.2020 11:14
    0
    NachoBarbero, 29.01.2020 11:06
    Ну и ничего страшного, после евро Коля будет стоить ещё больше.
    Ссылка
    Maks
    online
      Maks, 29.01.2020 11:12
    +1
    Что и следовало..
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
    NachoBarbero, 29.01.2020 11:06
    +1
    Ну и ничего страшного, после евро Коля будет стоить ещё больше.
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 29.01.2020 11:04
    0
    Так вчера же по Матвиенко уже договорились?
    Ссылка
    Maks
    online
      Maks, 29.01.2020 11:12
    +1
    Что и следовало..
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
    NachoBarbero, 29.01.2020 11:06
    +1
    Ну и ничего страшного, после евро Коля будет стоить ещё больше.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 29.01.2020 11:14
    0
    NachoBarbero, 29.01.2020 11:06
    Ну и ничего страшного, после евро Коля будет стоить ещё больше.
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 29.01.2020 11:04
    0
    Так вчера же по Матвиенко уже договорились?
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