БАБИЧ: Судья на последних секундах где-то увидел фол, и мы упустили победу

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал исход контрольного матча против команды «Санкт-Пельтен» (1:0).

«Провели заключительный матч на первом сборе. Играли с очень хорошей, организованной командой. Не совсем удачная погода, с утра шел дождь, и поле к игре залило. Но главное, что у нас получилось сыграть тот футбол, который мы обсуждали на установке.

Конечно, хотелось этот матч довести до победного завершения, но судья на последних секундах где-то увидел фол, и в итоге мы упустили победу. Но главное не результат, а то, что ребята выполнили нашу установку. Сегодняшним матчем мы довольны. Еще мы имеем повод для радости – на поле вернулся Руслан Фомин и отметился голом», - сказал Бабич.

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