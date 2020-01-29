Australian Open. Мугуруса победила Павлюченкову в четвертьфинале

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла полуфинал Australian Open, победив в двух сетах росиянку Анастасию Павлюченкову.
Australian Open. 1/4 финала
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 7:5, 6:3
Следующей соперницей испанки станет другая победительница Roland Garros и Уимблдона и экс-первая ракетка мира Симона Халеп.
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Источник — Sport.ua
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