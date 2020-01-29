Торжество духа: как Санти Касорла сделал невозможное

1/16 финала Кубка короля подарила целый ряд эпичных матчей и сенсационных развязок.

Стоило федерации отменить двухматчевый формат, как аутсайдеры дружно попали на передовицы. Скромная «Ибица» едва не выбила «Барсу», Сельта в дополнительное время уступила «Мирандесу», а завсегдатай третьего дивизиона «Культураль Леонеса» умудрился обыграть Диего Симеоне и его «Атлетико».

Но не только этим порадовал Кубок. В матче «Вильярреала» с «Жироной» голом и ассистом отметился, вероятно, самый многострадальный игрок нынешней Примеры.

Еще два года назад сложно было поверить, что Санти Касорла будет играть и забивать на высшем уровне. Он пропустил 636 дней, перенес десяток операций и едва не лишился ноги из-за ошибок врачей. В его возвращение не верил почти никто, и тем не менее, в этой истории все-таки случился хеппи-энд.

***

Летом 2017-го Санти Касорла после восьми безуспешных операций на лодыжке и с непрекращающейся болью в ноге отбыл в родную Испанию в поисках спасения.

Кто-то порекомендовал ему доктора Микеля Санчеса из Саламанки, и в решающий момент футболист ухватился за эту соломинку. Нельзя передать, что он чувствовал, когда у врача глаза полезли на лоб при виде снимка его ноги - за всю жизнь профессор не видел ничего похожего.

Надо сказать, не он один - Арсен Венгер тоже признавался, что в своей тренерской карьере травм, подобных повреждению Касорлы, не наблюдал.

И все из-за запущенности. Еще в 2013-м во время матча Испания - Чили Санти получил сильный удар по лодыжке, в результате которого в кости возникла трещина. Хавбек, однако, не пошел на операцию и несколько лет обходился обезболивающими, пока в 2016-м в матче Лиги чемпионов против «Лудогорца» не получил удар по поврежденному месту.

Больно, наверное, было расставаться с футболом вот так - игру с болгарами «Арсенал» выиграл со счетом 6:0, а сам Касорла отметился дежурной голевой передачей. Но в этот раз выбора не было - пришлось ложиться под нож. А когда во время занятия на велотренажере швы разошлись - снова. И так целых шесть раз.

Когда Санти в итоге добрался в Саламанку к доктору Санчесу, инфекция уже сожрала 8 см его ахиллова сухожилия и двигалась дальше. Перед звездным полузащитником всерьез замаячила перспектива ампутации ноги, риск заражения крови был критически велик. Убить сразу три вредоносных бактерии одновременно нелегко. И это чудо, что после стольких бесплодных операций Касорла, наконец, попал в правильные руки.

В Британии медики настаивали, что даже если он вылечится, о футболе лучше забыть. Прогулки по саду возле дома - самое большее, что они предлагали.

Футболист признавался, что в какой-то момент был на грани завершения карьеры, но отмахнулся от плохих мыслей и упорно шел дальше. Когда на последнюю операцию по восстановлению сухожилия ему понадобилась кожа, он взял ее с руки, где была татуировка с именем дочери. Теперь слово «Индия» на теле Санти разбито на две части - одна на руке, другая на ноге. Не спрашивайте, как, но это сработало - кость срослась.

***

Дальнейшее было делом техники и мастерства физиотерапевтов «Вильярреала», куда Касорла подался, едва у него закончился контракт с «Арсеналом».

«Канониры» не захотели рисковать, и их легко понять. Наверное, и для самого футболиста возвращение домой было лучшим решением. На «Эмирейтс» он пережил счастливые минуты, брал трофеи и был, наверное, последним элитным центрхавом, чья игра позволяла «Арсеналу» сохранять фирменный стиль. Гранит Джака, Маттео Гендузи и Лукас Торрейра, при всем уважении, игроки совершенно иного класса.

В лагере «Подводников» восстановлением Касорлы занимались физиотерапевт Хуан Карлос Эрранс и тренер по физподготовке Артуро Мартинес. На троих у них даже был чат в WhatsApp, в котором Эрранс перед одним из предсезонных матчей запостил фотку разминающегося Санти с подписью: «Это, случайно, не твой сад?»

После проделанной работы троица имела право издеваться над британскими светилами, но, положа руку на сердце, тех тоже можно понять. Ну не возвращаются люди на футбольное поле после такого! Просто чудо, что все так обернулось. К чести боссов «Вильярреала», там прочувствовали момент и обыграли на презентации Санти летом 2018-го - он появился из задымленной капсулы с подачи фокусника.

Хотя, конечно, у «магического» появления Касорлы были и другие причины. Всем ведь известно: когда Санти в форме, он способен на совершенно волшебные вещи.

Как-то Хави Эрнандес признался, что после первого же матча против Касорлы подошел к нему и спросил, где он этому научился. Тот ответил, что прошел школы «Авилеса», «Овьедо» и «Рекреативо». Всего-то. Получается, его чувство позиции, мяча и способность одинаково хорошо вести игру и обострять, благодаря которой Санти делал погоду во всех клубах, в которых играл, врожденные.

***

С другой стороны, когда Касорла подписался в «Вильярреале» в 2018 году, ничего такого от него уже не ждали. Два сезона простоя, сгнивший ахилл и 33 года - не лучшие исходные данные.

То, что в первом же сезоне после возвращения Санти забил 7 голов и отдал 11 результативных передач в 46 матчах, не получив ни единой травмы - это даже большее чудо, чем его возвращение на поле. Шокированы были абсолютно все, кто это видел. Экс-тренер «Подводников» Луис Гарсия Пласа емко выразил мысли миллионов: «Санти – феномен. Он пример для каждого. Думаю, он еще прибавит. Он показывает пример не только вещами, которые делает на поле, но и тем, как относится к тренировкам».

Возвращение в сборную Испании растрогало и самого Касорлу, который честно признался, что «и близко не ожидал подобного, а просто хотел играть в футбол».

Луиса Энрике, однако, можно понять. В текущей Примере Санти отдает больше ключевых передач, чем Месси (2.4 против 2.3); постоянно на мяче (44 паса в среднем за игру) и почти его не теряет (86% точных); пасует по удар чаще, чем в лучшем сезоне в «Арсенале» (3.02 против 2.34).

Наконец, он уже забил 9 голов во всех турнирах и явно замахнулся на самый результативный сезон в карьере. До 12 мячей, забитых в сезоне-2012/13 осталось всего-ничего.

Ну и, разумеется, Санти в свои 35 лет сохранил способность забивать вот так.

***

Конечно, конец карьеры Касорлы близок. Быть может, он решит повесить бутсы на гвоздь уже летом, закончив на высокой ноте. Время не в силах обмануть даже такой мастер.

Но сейчас об этом совершенно не хочется вспоминать - как-никак, у Санти важная миссия. «Иньеста-экстраверт», как хавбека прозвали в «Вильярреале», каждую неделю преподает молодежи не только урок футбола, но и даже более важный урок отношения к футболу.

В конце прошлого сезона мир потрясло видео, в котором тренер «Подводников» Хавьер Кальеха утешает Санти после проигранного матча, в котором тот не забил пенальти. Двукратный чемпион Европы и живая легенда «Вильярреала», Касорла расплакался и не мог успокоиться из-за одного плохого удара.

Этому не научат ни в каких школах, но именно так становятся чемпионами. Поражения нельзя принимать - их нужно ненавидеть. И выкладываться всегда на полную - хоть на поле, хоть на осточертевших тренажерах во время энной реабилитации.

И тогда в мире не останется решительно ничего невозможного.