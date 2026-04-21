Экитике может вернуться в состав Ливерпуля через 2 года

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике выбыл из строя как минимум на девять месяцев из-за полного разрыва ахиллова сухожилия, но путь к полному восстановлению может занять гораздо больше времени. Экитике получил одну из самых тяжелых травм в карьере игрока в матче против «ПСЖ».

Защитнику «Пари Сен-Жермен» Преснелю Кимпембе понадобилось два года на восстановление после разрыва ахилла, а Санти Касорлу 11 раз оперировали и спасали ногу после гангрены.

Главная проблема такой травмы – ахиллово сухожилия теряет свою былую эластичность и не может выдерживать те невероятные нагрузки, которые испытывает современный футболист. Многие игроки уже не могли вернуться на былой уровень.

Оцениваемый в 90 млн евро Экитике забил 17 голов в 45 матчах сезона за «Ливерпуль».