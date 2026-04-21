Экитике может вернуться в состав Ливерпуля через 2 года
У Уго Экитике полный разрыв ахиллова сухожилия – очень серьезная травма
Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике выбыл из строя как минимум на девять месяцев из-за полного разрыва ахиллова сухожилия, но путь к полному восстановлению может занять гораздо больше времени. Экитике получил одну из самых тяжелых травм в карьере игрока в матче против «ПСЖ».
Защитнику «Пари Сен-Жермен» Преснелю Кимпембе понадобилось два года на восстановление после разрыва ахилла, а Санти Касорлу 11 раз оперировали и спасали ногу после гангрены.
Главная проблема такой травмы – ахиллово сухожилия теряет свою былую эластичность и не может выдерживать те невероятные нагрузки, которые испытывает современный футболист. Многие игроки уже не могли вернуться на былой уровень.
Оцениваемый в 90 млн евро Экитике забил 17 голов в 45 матчах сезона за «Ливерпуль».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мальдера не возглавит главную команду страны
Команду после завершения сезона может возглавить Александр Петраков