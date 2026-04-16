ОФИЦИАЛЬНО. Звезда Ливерпуля и сборной Франции получил серьезную травму

Французский нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике получил травму ахилла. Об этом сообщает пресс-служба английского гранда.

Случилось это в поединке четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором «красные» уступили «ПСЖ» со счетом 0:2. Француз пропустит остаток клубного сезона, а также чемпионат мира.

В текущем сезоне на счету Уго Экитике 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 17 забитыми мячами и одной голевой передачей.

