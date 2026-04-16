  4. ОФИЦИАЛЬНО. Звезда Ливерпуля и сборной Франции получил серьезную травму
16 апреля 2026, 14:08 | Обновлено 16 апреля 2026, 14:41
ОФИЦИАЛЬНО. Звезда Ливерпуля и сборной Франции получил серьезную травму

Уго Экитике пропустит остаток сезон и чемпионат мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

Французский нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике получил травму ахилла. Об этом сообщает пресс-служба английского гранда.

Случилось это в поединке четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором «красные» уступили «ПСЖ» со счетом 0:2. Француз пропустит остаток клубного сезона, а также чемпионат мира.

В текущем сезоне на счету Уго Экитике 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 17 забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее Арне Слот высказался о трансферной политике «Ливерпуля».

Уго Экитике Ливерпуль ПСЖ Ливерпуль - ПСЖ Лига чемпионов чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига травма ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Ливерпуль
