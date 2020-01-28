Исполнительный директор Карпат: «Вопрос с землей рассмотрят еще раз»

Недавно Львовский городской совет не поддержал решение о выделении клубу «Карпаты» земли стадиона Украина в долгосрочную аренду.

Исполнительный директор клуба Ростислав Ящишин надеется, что еще не все потеряно.

«Мы все помним, что у нас была конфронтация с мэром Андреем Садовым. Но после того, как мы встретились и поговорили откровенно, без камер, без купюр, мы откровенно объяснили Андрею Ивановичу реальные риски того, что может произойти, если клуб не получит обещанную городом землю. После длительной дискуссии Андрей Иванович сказал, что понимает нас и поддерживает. Это вдохновило нас. После этого мы шли на сессию со сдержанным оптимизмом и пониманием того, что то, что не могло осуществиться 13 лет, сейчас осуществится. Но когда депутаты не проголосовали, нам не хватило, кажется, 17 или 19 голосов, то мы чувствовали опустошение и просто руки опустились».

«Учитывая то, что я не выполнил задание президента, я написал заявление на увольнение, поставил в известность президента. Но он его не принял и сказал, чтобы я продолжал работу. Но все еще не потеряно, Садовый отметил, что наш вопрос будет поставлен на рассмотрение повторно».

«О планах реконструкции стадиона? Не знаю, кто вообще бросил на вентилятор тему, что мы будем строить там дома. О домах вообще не могло быть и речи. Есть предохранители. В договорах прописано, что мы можем там сделать, а что не сможем. О домах там ничего не было. На эту землю не может быть претендентов - там стадион. Наша идея в том, чтобы реконструировать стадион. Он занимает много места. Мы планируем уменьшить количество мест, сделать сугубо футбольный стадион», - рассказал Ящишин.

Ранее в клубе намекали, что «Карпаты» могут прекратить существование из-за ситуации с землей.