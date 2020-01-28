Ястремская не будет защищать титул в Хуахине

Украинская теннисистка приняла решение отдохнуть после матчей за сборную

  • 28.01.2020 10:30
  • 991 просмотр
  • 2 комментария
Ястремская не будет защищать титул в Хуахине
© WTA. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская отказалась от участия на турнире международной серии в Хуахине.
 
Напомним, в прошлом году Ястремская выиграла в Хуахине свой второй титул WTA, обыграв в драматичном финале австралийку Айлу Томлянович.
 
Напомним, что на следующей неделе Ястремская в составе сборной Украины заявлена на матчи Первой группы Евро-Африканской зоны. Украинки сыграют против сборных Хорватии и Болгарии в групповом раунде.
 
Турнир в Хуахине стартует 10 февраля.
 
В феврале Даяна планирует сыграть на турнирах серии Премьер в Дубае (17-23 февраля) и Премьер 5 в Дохе (24 февраля - 01 марта).
 
Ранее Элина Свитолина подтвердила, что выступит в Хуахине.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vital
      vital, 28.01.2020 10:47
    +3
    Видно що Даяна не хоче більше перевиснажуватися, граючи 2 тижні поспіль. І це правильно - повністю зосередитися на іграх за збірну, потім трохи відпочити і далі на серйозні турніри, а не інтернешнл у Хуахіні.
    Питання для чого Еліні той Хуахін? Хіба підйомні отримати від організаторів за участь гравця ТОП-5 № 1 посіву турніру в тому посередньому турнірі.
    Ссылка
    vital
      vital, 28.01.2020 10:47
    +3
    Видно що Даяна не хоче більше перевиснажуватися, граючи 2 тижні поспіль. І це правильно - повністю зосередитися на іграх за збірну, потім трохи відпочити і далі на серйозні турніри, а не інтернешнл у Хуахіні.
    Питання для чого Еліні той Хуахін? Хіба підйомні отримати від організаторів за участь гравця ТОП-5 № 1 посіву турніру в тому посередньому турнірі.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 28.01.2020 10:47
    0
    Welcome in Top 40
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности