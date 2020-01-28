Ястремская не будет защищать титул в Хуахине

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская отказалась от участия на турнире международной серии в Хуахине.
Напомним, в прошлом году Ястремская выиграла в Хуахине свой второй титул WTA, обыграв в драматичном финале австралийку Айлу Томлянович.
Напомним, что на следующей неделе Ястремская в составе сборной Украины заявлена на матчи Первой группы Евро-Африканской зоны. Украинки сыграют против сборных Хорватии и Болгарии в групповом раунде.
Турнир в Хуахине стартует 10 февраля.
В феврале Даяна планирует сыграть на турнирах серии Премьер в Дубае (17-23 февраля) и Премьер 5 в Дохе (24 февраля - 01 марта).
Ранее Элина Свитолина подтвердила, что выступит в Хуахине.
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Источник — Большой теннис Украины
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Питання для чого Еліні той Хуахін? Хіба підйомні отримати від організаторів за участь гравця ТОП-5 № 1 посіву турніру в тому посередньому турнірі.
Питання для чого Еліні той Хуахін? Хіба підйомні отримати від організаторів за участь гравця ТОП-5 № 1 посіву турніру в тому посередньому турнірі.
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