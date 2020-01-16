ВИДЕО. Свитолина подтвердила, что выступит в Хуахине

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина подтвердила, что примет участие в турнире WTA International в Хуахине (Таиланд).
Our top seed and @WTA World No.5 @ElinaSvitolina has a special message for all the fans in #HuaHin #Thailandopen 😁 pic.twitter.com/VJP5T7lSwo— WTA Thailand Open (@ThailandOpenHH) January 16, 2020
Турнир в Хуахине пройдет с 10 по 16 февраля. Действующая победительница соревнований - украинка Даяна Ястремская. В прошлом году Ястремская в финале обыграла Айлу Томлянович (6:2, 2:6, 7:6) из Австралии.
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Источник — Sport.ua
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