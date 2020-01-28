Барти впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 на Шлеме

Австралийка Эшли Барти впервые обыграла теннисистку из первой десятки мирового рейтинга в рамках турнира Grand Slam.

Отметим, что до этого поединка Барти, которая на данный момент возглавляет рейтинг WTA и уже имеет победу на Ролан Гаррос-2019, проиграла все пять встреч против соперниц из топ-10 (Квитова - 2, С. Уильямс, Свитолина и Кар. Плишкова - по 1).

Более того, до Australian Open-2020 Эшли Барти выиграла на Шлемах всего 1 из 11 поединков против теннисисток из топ-20. На данный момент у нее таких побед уже три.