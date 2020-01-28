Барти впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 на Шлеме

Австралийка продолжает прогрессировать

  • 28.01.2020 09:42
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  • 1 комментарий
Барти впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 на Шлеме
© Australian Open. Эшли Барти
Австралийка Эшли Барти впервые обыграла теннисистку из первой десятки мирового рейтинга в рамках турнира Grand Slam.
 
В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 23-летняя теннисистка одолела восьмую ракетку мира Петру Квитову из Чехии.
 
Отметим, что до этого поединка Барти, которая на данный момент возглавляет рейтинг WTA и уже имеет победу на Ролан Гаррос-2019, проиграла все пять встреч против соперниц из топ-10 (Квитова - 2, С. Уильямс, Свитолина и Кар. Плишкова - по 1).
 
Более того, до Australian Open-2020 Эшли Барти выиграла на Шлемах всего 1 из 11 поединков против теннисисток из топ-20. На данный момент у нее таких побед уже три.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vital
      vital, 28.01.2020 09:56
    +1
    Несподівана статистика була в Ешлі до АО-2020, як для шлемниці і діючої першої ракетки світу. На РГ-2019 реальний фарт є в Барті.
    Ссылка
    vital
      vital, 28.01.2020 09:56
    +1
    Несподівана статистика була в Ешлі до АО-2020, як для шлемниці і діючої першої ракетки світу. На РГ-2019 реальний фарт є в Барті.
    Ссылка
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