Барти впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 на Шлеме

Австралийка Эшли Барти впервые обыграла теннисистку из первой десятки мирового рейтинга в рамках турнира Grand Slam.
В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 23-летняя теннисистка одолела восьмую ракетку мира Петру Квитову из Чехии.
Отметим, что до этого поединка Барти, которая на данный момент возглавляет рейтинг WTA и уже имеет победу на Ролан Гаррос-2019, проиграла все пять встреч против соперниц из топ-10 (Квитова - 2, С. Уильямс, Свитолина и Кар. Плишкова - по 1).
Более того, до Australian Open-2020 Эшли Барти выиграла на Шлемах всего 1 из 11 поединков против теннисисток из топ-20. На данный момент у нее таких побед уже три.
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Источник — Sport.ua
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