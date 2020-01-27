МОНФИС – о смерти Коби Брайанта: «Мы с Элиной были разбиты»

Французский теннисист – о трагической гибели прославленного баскетболиста

  • 27.01.2020 12:37
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МОНФИС – о смерти Коби Брайанта: «Мы с Элиной были разбиты»
© Australian Open. Гаэль Монфис
 
«Это было очень трудное утро. Сообщения о гибели Коби Брайанта - это было первое, о чем я прочитал утром. Коби был особенным человеком, на которого я равнялся, когда рос. Если честно, то мы были просто разбиты. Он много значил для меня, и я знаю, что он много значил и для Элины. Очевидно, что все мои мысли и молитвы сейчас адресованы его семье.
 
Что касается самого матча, то я бы не сказал, что Тим показал сегодня великолепную игру. Он отыграл надежно, но я был не готов ответить ему на тот теннис, который он предлагал. У меня нет того уровня, которым можно обыгрывать сейчас топ-игроков, это правда. Я бы хотел приложить все усилия, чтобы в следующий раз в таком матче проявить себя лучше. Я поставил перед собой большие цели, в том числе, чтобы в таких противостояниях показывать лучший теннис, но сегодня я был далек от этого», – сказал Монфис.
 
Напомним, Брайант погиб 26 января в результате крушения частного вертолета в калифорнийском городе Калабасас. На борту находилось 9 человек, в том числе и дочь легендарного баскетболиста по имени Джанна Мария Оноре.
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Источник — Большой теннис Украины

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