Украинский голкипер сменил клуб в Латвии

Украинский голкипер Даниил Кучер стал игроком латвийского клуба РФШ. Контракт подписан на 2 года с возможностью продления еще на 1.
Ранее украинец выступал за латвийский «Даугавпилс». В прошедшем сезоне чемпионата провел 31 матч, пропустил 46 голов
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