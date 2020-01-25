ВИДЕО. Показал себя. Россиянина выгнали с Australian Open за драку

Матч третьего круга Australian Open Ник Кирьос - Карен Хачанов (6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 7:6) запомнился не только упорной борьбой, но и поведением российских фанатов. Одного из них увели еще до начала матча за драку.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Открою тайну - в Гамбурге
Родился и вырос!
Так что никаким боком, его и близко нельзя причислять к лаптеногим, даже косвенно
Открою тайну - в Гамбурге
Родился и вырос!
Так что никаким боком, его и близко нельзя причислять к лаптеногим, даже косвенно
Открою тайну - в Гамбурге
Родился и вырос!
Так что никаким боком, его и близко нельзя причислять к лаптеногим, даже косвенно
Открою тайну - в Гамбурге
Родился и вырос!
Так что никаким боком, его и близко нельзя причислять к лаптеногим, даже косвенно
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.