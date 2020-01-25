ВИДЕО. Показал себя. Россиянина выгнали с Australian Open за драку

Фаната вывела служба безопасности

  • 25.01.2020 16:35
  • 4499 просмотров
  • 19 комментариев
ВИДЕО. Показал себя. Россиянина выгнали с Australian Open за драку
© twitter

Матч третьего круга Australian Open Ник Кирьос - Карен Хачанов (6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 7:6) запомнился не только упорной борьбой, но и поведением российских фанатов. Одного из них увели еще до начала матча за драку.

 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 25.01.2020 17:53
    0
    digsum, 25.01.2020 17:50
    Кокаиновый король Пабло Эскобар тоже очень любил спорт (футбол). Денежки на развитие давал хорошие, иногда убивал футболистов за плохие результаты))
    Кого из футболистов он убил?))
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 25.01.2020 17:53
    0
    adidas77, 25.01.2020 17:49
    Вы хоть знаете, где Зверев младший родился?
    Открою тайну - в Гамбурге
    Родился и вырос!
    Так что никаким боком, его и близко нельзя причислять к лаптеногим, даже косвенно
    Если тебя вырастят Акела, Багира и Балу, ты тоже станешь Маугли))
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 25.01.2020 17:52
    -1
    Zport., 25.01.2020 17:13
    Но при этом два их теннисиста в 1/8 финала
    И что, это отменяет тот факт, что эти лаптеногие несут одно лишь зло и ненависть ко всем?
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 25.01.2020 17:50
    0
    УАФ– М а ф і я!, 25.01.2020 17:34
    Вон х"йло в хоккей сыграл и забил 8 шайб. Так может теперь пусть продолжает и дальше сбивать малайзийские боинги с мирными людьми на борту?
    Кокаиновый король Пабло Эскобар тоже очень любил спорт (футбол). Денежки на развитие давал хорошие, иногда убивал футболистов за плохие результаты))
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 25.01.2020 17:49
    0
    alefteev77, 25.01.2020 17:33
    Там есть еще немец Зверев - так что считай три. Тоже такой примерный парень. Мат-перемат.
    Вы хоть знаете, где Зверев младший родился?
    Открою тайну - в Гамбурге
    Родился и вырос!
    Так что никаким боком, его и близко нельзя причислять к лаптеногим, даже косвенно
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.01.2020 17:41
    0
    Странно что до сих пор Дима мельник/ rihel не высказался в защиту срассейской педарации Хотя, судя по минусам, он уже на сайте
    Ссылка
    kudriavtsevalek
    online
    kudriavtsevalek, 25.01.2020 17:35
    -8
    Хватит дрoчить, пора eбать дeвок! Открoю сeкрет: есть сайт на котором тусуются все eбабильные тeлки, это пoлностью анонимно и бeсплатнo, без кидалово, все дeвки рeальные и фото прoвeренные, сам лично не первую уже снимаю там, вот сайт---- https://uni.su/3q6kX5
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 25.01.2020 17:35
    -2
    alefteev77, 25.01.2020 17:29
    Элитная нация. Сразу видно православие.
    А мы не православные уже?))
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.01.2020 17:35
    0
    alefteev77, 25.01.2020 17:29
    Элитная нация. Сразу видно православие.
    Деды воевали
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 25.01.2020 17:34
    -3
    УАФ– М а ф і я!, 25.01.2020 17:28
    И что? Это не даёт им право вести себя подобным образом
    Это же спортивный сайт. Почему не пишут, что Хачанов проиграл, а Медведев и Рублев выиграли? А написали только про диких болельщиков. Чем наши СМИ отличаются от росСМИ? Такая же дичь.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.01.2020 17:34
    +1
    Zport., 25.01.2020 17:13
    Но при этом два их теннисиста в 1/8 финала
    Вон х"йло в хоккей сыграл и забил 8 шайб. Так может теперь пусть продолжает и дальше сбивать малайзийские боинги с мирными людьми на борту?
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 25.01.2020 17:33
    +2
    Zport., 25.01.2020 17:13
    Но при этом два их теннисиста в 1/8 финала
    Там есть еще немец Зверев - так что считай три. Тоже такой примерный парень. Мат-перемат.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 25.01.2020 17:29
    -1
    Элитная нация. Сразу видно православие.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.01.2020 17:28
    0
    Zport., 25.01.2020 17:13
    Но при этом два их теннисиста в 1/8 финала
    И что? Это не даёт им право вести себя подобным образом
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.01.2020 17:27
    0
    Тупое ватножопое б*дло. Они себя подобным образом ведут по всему миру. Когда уже люди поймут что срассею никуда нельзя пускать? Их надо изолировать от всего мира. Пусть в своем немытом гетто живут!!!
    Ссылка
    nomah2
      nomah2, 25.01.2020 17:25
    -1
    Животные.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 25.01.2020 17:20
    +3
    Zport., 25.01.2020 17:13
    Но при этом два их теннисиста в 1/8 финала
    Это их как-то оправдывает? Если Медведев выйдет в финал, то можно и понажовщину устроить?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 25.01.2020 17:13
    -8
    Футбол в квадрате, 25.01.2020 17:02
    Рассея во всей красе, болельщики уже и на теннисе буянят!
    Но при этом два их теннисиста в 1/8 финала
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 25.01.2020 17:02
    +3
    Рассея во всей красе, болельщики уже и на теннисе буянят!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 25.01.2020 17:20
    +3
    Zport., 25.01.2020 17:13
    Но при этом два их теннисиста в 1/8 финала
    Это их как-то оправдывает? Если Медведев выйдет в финал, то можно и понажовщину устроить?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 25.01.2020 17:02
    +3
    Рассея во всей красе, болельщики уже и на теннисе буянят!
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 25.01.2020 17:33
    +2
    Zport., 25.01.2020 17:13
    Но при этом два их теннисиста в 1/8 финала
    Там есть еще немец Зверев - так что считай три. Тоже такой примерный парень. Мат-перемат.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.01.2020 17:34
    +1
    Zport., 25.01.2020 17:13
    Но при этом два их теннисиста в 1/8 финала
    Вон х"йло в хоккей сыграл и забил 8 шайб. Так может теперь пусть продолжает и дальше сбивать малайзийские боинги с мирными людьми на борту?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 25.01.2020 17:53
    0
    digsum, 25.01.2020 17:50
    Кокаиновый король Пабло Эскобар тоже очень любил спорт (футбол). Денежки на развитие давал хорошие, иногда убивал футболистов за плохие результаты))
    Кого из футболистов он убил?))
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 25.01.2020 17:53
    0
    adidas77, 25.01.2020 17:49
    Вы хоть знаете, где Зверев младший родился?
    Открою тайну - в Гамбурге
    Родился и вырос!
    Так что никаким боком, его и близко нельзя причислять к лаптеногим, даже косвенно
    Если тебя вырастят Акела, Багира и Балу, ты тоже станешь Маугли))
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 25.01.2020 17:50
    0
    УАФ– М а ф і я!, 25.01.2020 17:34
    Вон х"йло в хоккей сыграл и забил 8 шайб. Так может теперь пусть продолжает и дальше сбивать малайзийские боинги с мирными людьми на борту?
    Кокаиновый король Пабло Эскобар тоже очень любил спорт (футбол). Денежки на развитие давал хорошие, иногда убивал футболистов за плохие результаты))
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 25.01.2020 17:49
    0
    alefteev77, 25.01.2020 17:33
    Там есть еще немец Зверев - так что считай три. Тоже такой примерный парень. Мат-перемат.
    Вы хоть знаете, где Зверев младший родился?
    Открою тайну - в Гамбурге
    Родился и вырос!
    Так что никаким боком, его и близко нельзя причислять к лаптеногим, даже косвенно
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.01.2020 17:41
    0
    Странно что до сих пор Дима мельник/ rihel не высказался в защиту срассейской педарации Хотя, судя по минусам, он уже на сайте
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.01.2020 17:35
    0
    alefteev77, 25.01.2020 17:29
    Элитная нация. Сразу видно православие.
    Деды воевали
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.01.2020 17:28
    0
    Zport., 25.01.2020 17:13
    Но при этом два их теннисиста в 1/8 финала
    И что? Это не даёт им право вести себя подобным образом
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.01.2020 17:27
    0
    Тупое ватножопое б*дло. Они себя подобным образом ведут по всему миру. Когда уже люди поймут что срассею никуда нельзя пускать? Их надо изолировать от всего мира. Пусть в своем немытом гетто живут!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности