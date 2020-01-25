ВИДЕО. Как Кантона нокаутировал болельщика

25 лет знаменитой выходке француза

  • 25.01.2020 12:35
  • 3002 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Кантона нокаутировал болельщика
© twitter

Ровно 25 лет назад 25 января 1995 года прошел матч чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». В нем капитан МЮ Эрик Кантона получил красную карточку за то, что ударил болельщика в стиле кун-фу.

 

 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 25.01.2020 12:39
    0
    Чудак на літеру "Му" !
    Ссылка
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 25.01.2020 12:39
    0
    Чудак на літеру "Му" !
    Ссылка
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