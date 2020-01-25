ВИДЕО. Как Кантона нокаутировал болельщика

Ровно 25 лет назад 25 января 1995 года прошел матч чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». В нем капитан МЮ Эрик Кантона получил красную карточку за то, что ударил болельщика в стиле кун-фу.
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Источник — Sport.ua
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