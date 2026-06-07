ФОТО. Кантона стал свидетелем победы Зверева в финале Ролан Гаррос
Экс-игрок сборной Франции присутствовал на финале
Бывший лидер сборной Франции по футболу и клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона посетил финальный матч Ролан Гаррос 2026.
На глазах у Кантона победу в столице Франции одержал немецкий теннисист Александр Зверев, который в финале обыграл итальянца Флавио Коболли (3:2).
Зверев в четвертый раз в карьере переиграл Флавио и впервые стал обладателем мейджора.
Карьера Эрика продолжалась с 1982 по 1997 год. За это время французский футболист провел 439 матчей клубном уровне и завоевал 12 трофеев.
За французскую сборную Кантона отыграл 45 матчей: 20 голов и три ассиста.
ФОТО. Кантона стал свидетелем победы Зверева в финале Ролан Гаррос
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Встреча начнется в 19:30
Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд в финале одолели Анну Данилину и Александру Крунич