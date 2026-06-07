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Ролан Гаррос
07 июня 2026, 21:08 | Обновлено 07 июня 2026, 21:12
1032
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ФОТО. Кантона стал свидетелем победы Зверева в финале Ролан Гаррос

Экс-игрок сборной Франции присутствовал на финале

07 июня 2026, 21:08 | Обновлено 07 июня 2026, 21:12
1032
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ФОТО. Кантона стал свидетелем победы Зверева в финале Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Кантона
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Бывший лидер сборной Франции по футболу и клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона посетил финальный матч Ролан Гаррос 2026.

На глазах у Кантона победу в столице Франции одержал немецкий теннисист Александр Зверев, который в финале обыграл итальянца Флавио Коболли (3:2).

Зверев в четвертый раз в карьере переиграл Флавио и впервые стал обладателем мейджора.

Карьера Эрика продолжалась с 1982 по 1997 год. За это время французский футболист провел 439 матчей клубном уровне и завоевал 12 трофеев.

За французскую сборную Кантона отыграл 45 матчей: 20 голов и три ассиста.

ФОТО. Кантона стал свидетелем победы Зверева в финале Ролан Гаррос

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Александр Зверев Флавио Коболли Ролан Гаррос 2026 фото Эрик Кантона
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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