Бывший лидер сборной Франции по футболу и клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона посетил финальный матч Ролан Гаррос 2026.

На глазах у Кантона победу в столице Франции одержал немецкий теннисист Александр Зверев, который в финале обыграл итальянца Флавио Коболли (3:2).

Зверев в четвертый раз в карьере переиграл Флавио и впервые стал обладателем мейджора.

Карьера Эрика продолжалась с 1982 по 1997 год. За это время французский футболист провел 439 матчей клубном уровне и завоевал 12 трофеев.

За французскую сборную Кантона отыграл 45 матчей: 20 голов и три ассиста.

ФОТО. Кантона стал свидетелем победы Зверева в финале Ролан Гаррос