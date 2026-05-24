Эрику Кантона – 60! Юбилей Короля, изменившего ДНК Манчестер Юнайтед

Сегодня свой 60-й день рождения празднует человек, который не просто играл в футбол – он творил его историю. Эрик Кантона. Для миллионов болельщиков по всему миру это имя ассоциируется с поднятым воротником, гордой осанкой, бескомпромиссным характером и величием, которое невозможно измерить лишь сухими цифрами статистики. На «Олд Траффорд» его называли просто – Король Эрик. И этот титул он заслужил без капли преувеличения.

Вспоминаем путь французского гения, который стал главным катализатором доминирования «Манчестер Юнайтед» в 90-х годах.

Бунтарь из Марселя: от драк до Англии

До того как стать иконой Манчестера, Кантона на родине слыл абсолютно неуправляемым маргиналом. Неординарный талант в нем всегда боролся с взрывным темпераментом. В «Осере», «Марселе», «Монпелье» и «Ниме» он успел сделать все: подраться с одноклубником, запустить мячом в арбитра, швырнуть футболку в лицо тренеру и публично назвать наставника сборной Франции Анри Мишеля «мешком дерьма».

Когда в 1991 году французская федерация наложила на него очередную длительную дисквалификацию, 25-летний Эрик сорвался и объявил о завершении карьеры. Мир мог лишиться великого игрока, если бы не вмешательство его психоаналитика и Жерара Улье, которые убедили Кантона изменить обстановку и уехать в Англию.

После короткого и неудачного просмотра в «Шеффилд Уэнсдей» Эрика подобрал «Лидс Юнайтед». Через несколько месяцев француз помог йоркширцам выиграть последний в истории титул старого Первого дивизиона (1991/92). Однако и там характер игрока привел к конфликту с тренером Говардом Уилкинсоном. Эрик снова искал дом.

Трансфер, который стоил копейки, но изменил всё

В ноябре 1992 года сэр Алекс Фергюсон искал нападающего. «Манчестер Юнайтед» демонстрировал неплохую игру, но команде катастрофически не хватало психологии победителей — клуб не мог выиграть чемпионат на протяжении 26 лет. Председатель «Лидса» позвонил в Манчестер, чтобы узнать о трансфере Дениса Ирвина. Фергюсон отказал, но вместо этого спросил: «А как насчет Кантони?»

Сделка была оформлена мгновенно. Сумма трансфера составила смешную по нынешним (да и по тогдашним) меркам 1,2 миллиона фунтов.

«Если в мире и был игрок, созданный для «Манчестер Юнайтед», то это Кантона. Он вышел на поле с расправленными плечами, поднял воротник и посмотрел на трибуны так, будто это были его владения», — вспоминал позже Алекс Фергюсон.

Эффект был молниеносным. Кантона стал тем мистическим элементом пазла, которого не хватало «Юнайтед». Он забивал сам, конструировал атаки для партнеров и вселял ужас в соперников. Сезон 1992/93 «МЮ» завершил с золотыми медалями Премьер-лиги. Засуха закончилась. Началась эра Короля.

Кунг-фу на «Селхерст Парк» и философия о чайках

Кантона вел «МЮ» вперед, завоевав исторический «Дубль» (Премьер-лига + Кубок Англии) в 1994 году. Однако 25 января 1995 года история Эрика едва не оборвалась криминалом.

В выездном матче против «Кристал Пэлас» Кантона получил красную карточку. Когда он направлялся в подтрибунное помещение, один из болельщиков хозяев, Мэттью Симмонс, подбежал к первым рядам и начал выкрикивать грязные оскорбления в адрес матери Эрика. Француз не стал терпеть: он разбежался и в полете в стиле кунг-фу ударил провокатора ногами в грудь, добавив несколько ударов руками.

Шок. Скандал. Мировые СМИ требовали пожизненного бана или даже тюремного заключения. Король получил 120 часов общественных работ и 8 месяцев полной дисквалификации от футбола. На легендарной и единственной пресс-конференции после суда Эрик выдал свой главный философский шедевр, который до сих пор разбирают на цитаты:

«Когда чайки летят за траулером, это потому, что они думают, что сардины будут выброшены в море. Большое спасибо».

Он встал и ушел, оставив журналистов с открытыми ртами. У француза были предложения от «Интера» и «Реала», но Фергюсон лично полетел в Париж, нашел Эрика в ресторане и убедил остаться.

Класс '92 и неожиданный трон на пике славы

Возвращение Кантоны осенью 1995 года против «Ливерпуля» (ассист + гол с пенальти) показало: он стал еще сильнее. Именно Эрик вытащил на себе сезон 1995/96, когда «МЮ» догнал «Ньюкасл», оформляя минимальные победы 1:0, где автором единственного гола нередко становился №7.

Перед сезоном 1996/97 Эрик получил капитанскую повязку. Вокруг него уже бегал молодой «Класс '92»: Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Райан Гиггз, Гэри Невилл. Кантона стал для них наставником. Они копировали его тренировки, его манеры и, конечно, поднимали воротники на своих футболках. Он научил этих юношей быть лидерами.

А в мае 1997 года, только что подняв над головой свой четвертый титул АПЛ за пять лет, 30-летний Эрик Кантона вновь потряс мир. Он объявил о завершении карьеры. Без травм, без спада формы. Просто Королю надоело. Он ушел на своих условиях, оставаясь непобедимым.

Жизнь после футбола: пляж, кино и рок-н-ролл

Эрик не исчез с радаров. Его дальнейшая жизнь доказывает, что он всегда был слишком масштабным для обычных рамок футбольного поля:

• Золото на песке: он возглавил сборную Франции по пляжному футболу в качестве играющего тренера и в 2005 году выиграл с ней чемпионат мира.

• Актерская карьера: Кантона снялся в более чем 30 фильмах. Его роль в номинированной на «Оскар» исторической драме «Елизавета» и комедийная драма Кена Лоуча «В поисках Эрика» получили высокие оценки критиков.

• Музыка и поэзия: В последние годы юбиляр активно гастролирует со своим музыкальным альбомом, пишет картины и собирает полные залы как театральный актер.

В 2001 году болельщики «Манчестер Юнайтед» официально признали Эрика Кантона игроком века. Даже спустя почти 30 лет после его последнего матча над «Олд Траффорд» во время домашних игр «красных дьяволов» до сих пор звучит знаменитая песня: «Ooh Aah Cantona!».

Ему 60. Его воротник по-прежнему поднят, а взгляд такой же проникновенный. С юбилеем, Король!

Виталий ЧЕРНЮК