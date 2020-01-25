Мане выбыл на три недели из-за травмы

Во время матча 24-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (победа 2:1) лидер «Ливерпуля» Садио Мане получил травму. У него подозрение на повреждение подколенного сухожилия.

По прогнозам врачей, Мане пропустит три недели. Это значит, что его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (18 февраля) под вопросом.

В нынешнем сезоне на счету Мане 31 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах. В них он забил 15 голов и сделал 11 ассистов.

Ранее Мане был признан лучшим игроком 2019 года в Африке.