Мане выбыл на три недели из-за травмы

Во время матча 24-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (победа 2:1) лидер «Ливерпуля» Садио Мане получил травму. У него подозрение на повреждение подколенного сухожилия.
По прогнозам врачей, Мане пропустит три недели. Это значит, что его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (18 февраля) под вопросом.
В нынешнем сезоне на счету Мане 31 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах. В них он забил 15 голов и сделал 11 ассистов.
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Источник — Liverpool Echo
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