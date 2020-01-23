Ливерпуль добыл 14-ю подряд победу в чемпионате Англии

В поединке 24-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

Таким образом, «красные» оформили 14-ю подряд победу в АПЛ в текущем сезоне. «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 67 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 54-15.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 1:2

Голы: Хименес, 51 — Хендерсон, 8, Фирмино, 84

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Доэрти, Кастро, Коуди, Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер, Нету (Диогу Жота, 77), Моутинью (Гиббс-Уайт, 87), Траоре, Хименес.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнолд, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Фабиньо, 70), Хендерсон, Мане (Минамино, 33), Фирмино, Салах (Ориги, 85).

Предупреждение: Робертсон (55).