24-й тур
Вулверхэмптон
1:2
Ливерпуль
23.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль добыл 14-ю подряд победу в чемпионате Англии

«Красные» обыграли «Вулверхэмптон» на выезде (2:1)

  • 23.01.2020 23:52
  • 1131 просмотр
  • 4 комментария
Ливерпуль добыл 14-ю подряд победу в чемпионате Англии
© ФК Ливерпуль

В поединке 24-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

Таким образом, «красные» оформили 14-ю подряд победу в АПЛ в текущем сезоне. «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 67 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 54-15.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 1:2
Голы: Хименес, 51 — Хендерсон, 8, Фирмино, 84

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Доэрти, Кастро, Коуди, Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер, Нету (Диогу Жота, 77), Моутинью (Гиббс-Уайт, 87), Траоре, Хименес.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнолд, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Фабиньо, 70), Хендерсон, Мане (Минамино, 33), Фирмино, Салах (Ориги, 85).
Предупреждение: Робертсон (55).

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    pol55
    online
      pol55, 24.01.2020 00:36
    0
    yuriy_kent, 24.01.2020 00:13
    Фабиньо вышел перепуганный. А зачем покупали японца вообще не понятно. Ну а волки хороши, не зря занимают столь высокое место...
    Да,интересно в следующем туре 34-ки определятся кто есть кто,у всех напряженные матчи.
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 24.01.2020 00:17
    0
    yuriy_kent, 24.01.2020 00:13
    Фабиньо вышел перепуганный. А зачем покупали японца вообще не понятно. Ну а волки хороши, не зря занимают столь высокое место...
    Фабіньо тіки вкочується, а Мінаміно не нападник. Не розумію чому вийшов він, а не Орігі
    Ссылка
    russol30
    online
      russol30, 24.01.2020 00:15
    0
    Красавчики, так і дальше продовжуйте👍
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 24.01.2020 00:13
    +3
    Фабиньо вышел перепуганный. А зачем покупали японца вообще не понятно. Ну а волки хороши, не зря занимают столь высокое место...
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 24.01.2020 00:13
    +3
    Фабиньо вышел перепуганный. А зачем покупали японца вообще не понятно. Ну а волки хороши, не зря занимают столь высокое место...
    Ссылка
    pol55
    online
      pol55, 24.01.2020 00:36
    0
    yuriy_kent, 24.01.2020 00:13
    Фабиньо вышел перепуганный. А зачем покупали японца вообще не понятно. Ну а волки хороши, не зря занимают столь высокое место...
    Да,интересно в следующем туре 34-ки определятся кто есть кто,у всех напряженные матчи.
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 24.01.2020 00:17
    0
    yuriy_kent, 24.01.2020 00:13
    Фабиньо вышел перепуганный. А зачем покупали японца вообще не понятно. Ну а волки хороши, не зря занимают столь высокое место...
    Фабіньо тіки вкочується, а Мінаміно не нападник. Не розумію чому вийшов він, а не Орігі
    Ссылка
    russol30
    online
      russol30, 24.01.2020 00:15
    0
    Красавчики, так і дальше продовжуйте👍
    Ссылка
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