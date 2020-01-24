Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле уступил «Ливерпулю» со счетом 1:2.
Лучшие моменты матча Вулверхэмптон - Ливерпуль
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Вулверхэмптон).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Джордан Хендерсон (Ливерпуль).
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Источник — Sport.ua
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