24-й тур
Вулверхэмптон
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Ливерпуль
23.01.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Вулверхэмптон — Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Красные» продолжают поход за чемпионским титулом, но «волки» весьма опасны

  • 22.01.2020 18:21
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  • 1 комментарий
Вулверхэмптон — Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© ФК Ливерпуль. Мохамед Салах

В четверг, 23-го января, состоится поединок 24-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Вулверхэмптон» примет «Ливерпуль».

Ничего нового: «красные» несутся к долгожданному чемпионскому титулу со скоростью и уверенностью пушечного снаряда. Команда Юргена Клоппа выдала серию из 13-ти подряд побед в АПЛ и явно не собирается на этом останавливаться.

У «Ливерпуля» вторая атака в английской Премьер-лиге — 52 забитых мяча и, вне всяких сомнений, лучшая защита — всего 14 пропущенных голов в 22-х сыгранных поединках. Всего 0,64 гола за игру!

«У Клоппа самый сильный состав в мире. Самый сильный вратарь в мире — Алиссон. Самая сильная четверка защитников — ливерпульская… У «Ливерпуля» нет слабых мест. Тройка хавов — все мобильные, сумасшедшие пахари с потрясающим отбором. Фантастическая тройка атакующих», — заявил недавно украинский тренер «Десны» Александр Рябоконь. С ним сложно не согласиться.

Но и «Вулверхэмптон» не так прост, как может показаться на первый взгляд. После 23-х сыгранных туров команда занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 34-30. «Волки» находятся выше «Тоттенхэма» и «Арсенала», у них столько же очков, сколько и у «Манчестер Юнайтед». Чтобы победить «Вулверхэмптон», «Ливерпулю» придется немало потрудиться.

Тем не менее, именно «красные» — явное фавориты встречи. Конечно, когда-нибудь их фантастическая победная серия подойдет к концу. Но вряд ли это случится именно в логове «волков», куда ливерпульцы вскоре нанесут визит.

Ориентировочные составы:

«Вулверхэмптон»: Патрисиу — Саисс, Коди, Дендонкер, Доэрти, Моутинью, Невеш, Джонни, Траоре, Хименес, Нету.

«Ливерпуль»: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Фирмино, Ориги.

Не сыграют: Винагре, Боли — Кейта, Клайн, Милнер.

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23 января, четверг

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 
Вулвергемптон. Стадион «Молинью». 22:00
Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:2
Арбитр: Майкл Оливер

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 22.01.2020 18:30
    0
    Вот в этом матче Ливерпуль вполне может потерять первые очки за долгое время. У волков довольно солидная команда, да и матч при родных трибунах. Я бы не рискнул ставить на победу Ливерпуля. Думаю, будет ничья 1-1
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 22.01.2020 18:30
    0
    Вот в этом матче Ливерпуль вполне может потерять первые очки за долгое время. У волков довольно солидная команда, да и матч при родных трибунах. Я бы не рискнул ставить на победу Ливерпуля. Думаю, будет ничья 1-1
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