В четверг, 23-го января, состоится поединок 24-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Вулверхэмптон» примет «Ливерпуль».

Ничего нового: «красные» несутся к долгожданному чемпионскому титулу со скоростью и уверенностью пушечного снаряда. Команда Юргена Клоппа выдала серию из 13-ти подряд побед в АПЛ и явно не собирается на этом останавливаться.

У «Ливерпуля» вторая атака в английской Премьер-лиге — 52 забитых мяча и, вне всяких сомнений, лучшая защита — всего 14 пропущенных голов в 22-х сыгранных поединках. Всего 0,64 гола за игру!

«У Клоппа самый сильный состав в мире. Самый сильный вратарь в мире — Алиссон. Самая сильная четверка защитников — ливерпульская… У «Ливерпуля» нет слабых мест. Тройка хавов — все мобильные, сумасшедшие пахари с потрясающим отбором. Фантастическая тройка атакующих», — заявил недавно украинский тренер «Десны» Александр Рябоконь. С ним сложно не согласиться.

Но и «Вулверхэмптон» не так прост, как может показаться на первый взгляд. После 23-х сыгранных туров команда занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 34-30. «Волки» находятся выше «Тоттенхэма» и «Арсенала», у них столько же очков, сколько и у «Манчестер Юнайтед». Чтобы победить «Вулверхэмптон», «Ливерпулю» придется немало потрудиться.

Тем не менее, именно «красные» — явное фавориты встречи. Конечно, когда-нибудь их фантастическая победная серия подойдет к концу. Но вряд ли это случится именно в логове «волков», куда ливерпульцы вскоре нанесут визит.

Ориентировочные составы:

«Вулверхэмптон»: Патрисиу — Саисс, Коди, Дендонкер, Доэрти, Моутинью, Невеш, Джонни, Траоре, Хименес, Нету.

«Ливерпуль»: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Фирмино, Ориги.

Не сыграют: Винагре, Боли — Кейта, Клайн, Милнер.

23 января, четверг