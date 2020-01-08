ФОТО. Мане признан лучшим африканским игроком в 2019 году

27-летний форвард «Ливерпуля» получил континентальный золотой мяч

  • 08.01.2020 12:24
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ФОТО. Мане признан лучшим африканским игроком в 2019 году
© ФК Ливерпуль. Садио Мане
Форвард английского «Ливерпуля» и национальной сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Африки в 2019 году.
 
В финальном голосовании сенегалец опередил одноклубника египтянина Мохаммеда Салаха и вингера «Манчестер Сити» алжирца Рияда Мареза.
 
Отметим, что для 27-летнего футболиста эта первый приз лучшему игроку Африки. Примечательно, что в прошлом и позапрошлом году эту награду выигрывал одноклубник Мане – Мохамед Салах.
 
Отметим, что в этом сезоне Мане провел 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал 11 ассистов.
 

 

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Источник — Sport.ua

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