ФОТО. Мане признан лучшим африканским игроком в 2019 году

Форвард английского «Ливерпуля» и национальной сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Африки в 2019 году.
В финальном голосовании сенегалец опередил одноклубника египтянина Мохаммеда Салаха и вингера «Манчестер Сити» алжирца Рияда Мареза.
Отметим, что для 27-летнего футболиста эта первый приз лучшему игроку Африки. Примечательно, что в прошлом и позапрошлом году эту награду выигрывал одноклубник Мане – Мохамед Салах.
Отметим, что в этом сезоне Мане провел 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал 11 ассистов.
BEST. OF. THE. CONTINENT. #CAFAwards2019 #SadioMane pic.twitter.com/wBTV4na5Kw— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020
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Источник — Sport.ua
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