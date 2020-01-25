Андрей БОРЯЧУК: «Советовался с Морозюком и Гармашем»

23-летний украинский форвард Андрей Борячук, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», объяснил, почему решил перейти на правах аренды именно в турецкий «Ризеспор», а не в другой клуб.

— С Николаем Морозюком, Денисом Гармашем советовался, когда ехал в Турцию?

— Конечно, спрашивал об этой команде, узнавал информацию. Но когда приехал, своими глазами во всем убедился. Это топ-уровень во всех аспектах.

— «Мариуполь» не звал тебя к себе в аренду?

— Нет. Да и мне хотелось, чтобы выгорел в первую очередь этот вариант.

— Как свою физическую форму сейчас оцениваешь?

— Форму поддерживал в отпуске самостоятельно, бегал кроссы. Но, конечно, работа с командой этого не заменит. Пока провожу первые тренировки, привыкаю и втягиваюсь. Нужно прибавлять, чтобы набрать форму.

— На какой срок тебя арендовал «Ризеспор»?

— Пока речь шла о том, что до конца сезона. Не знаю, как шел процесс переговоров и шла ли речь о выкупе контракта, но сейчас договорились о том, что буду в «Ризеспоре» до лета. Надеюсь проявить себя, помочь команде и продолжить в ней выступления.

Борячук уже успел дебютировать за свой новый клуб в матче Кубка Турции против «Галатасарая» (1:2).