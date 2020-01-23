Ризеспор с Гармашем и Борячуком вылетел из Кубка Турции

Турецкий «Ризеспор» проиграл «Галатасараю» в гостях со счетом 1:2 в ответном матче 1/8 финала Кубка Турции и выбыл из дальнейшего розыгрыша турнира. Первый поединок между командами завершился ничьей 1:1.

29-летний украинский полузащитник «Ризеспора» Денис Гармаш вышел на поле в стартовом составе своей команды и на 85-й минуте был заменен на Милана Шкоду. 23-летний украинский форвард Андрей Борячук вышел на замену вместо Брайана Самудио на 86-й минуте встречи. Этот матч стал дебютным для игрока в футболке «Ризеспора». Еще один украинский футболист «Ризеспора», 32-летний Николай Морозюк, провел весь матч на скамейке запасных.

«Галатасарай» — «Ризеспор» — 2:1

Голы: Бюйюк, 60, с пенальти, Лемина, 83 — Чалаян, 75, с пенальти