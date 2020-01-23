Ризеспор с Гармашем и Борячуком вылетел из Кубка Турции

В ответном матче 1/8 финала турнира «Галатасарай» оказался сильнее (2:1)

  • 23.01.2020 21:27
  • 1113 просмотров
  • 1 комментарий
Ризеспор с Гармашем и Борячуком вылетел из Кубка Турции
© ФК Ризеспор

Турецкий «Ризеспор» проиграл «Галатасараю» в гостях со счетом 1:2 в ответном матче 1/8 финала Кубка Турции и выбыл из дальнейшего розыгрыша турнира. Первый поединок между командами завершился ничьей 1:1.

29-летний украинский полузащитник «Ризеспора» Денис Гармаш вышел на поле в стартовом составе своей команды и на 85-й минуте был заменен на Милана Шкоду. 23-летний украинский форвард Андрей Борячук вышел на замену вместо Брайана Самудио на 86-й минуте встречи. Этот матч стал дебютным для игрока в футболке «Ризеспора». Еще один украинский футболист «Ризеспора», 32-летний Николай Морозюк, провел весь матч на скамейке запасных.

«Галатасарай» — «Ризеспор» — 2:1
Голы: Бюйюк, 60, с пенальти, Лемина, 83 — Чалаян, 75, с пенальти

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    DidOk
      DidOk, 23.01.2020 21:40
    0
    Жовту отримав ?
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    DidOk
      DidOk, 23.01.2020 21:40
    0
    Жовту отримав ?
    Ссылка
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