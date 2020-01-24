ВИДЕО. Как хоккейный тренер в России бил детей клюшкой по голове

Игорь Николаев, тренер команды «Авангард» 2010 г.р., бросал игроков на лед

  • 24.01.2020 22:05
  • 1273 просмотра
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Как хоккейный тренер в России бил детей клюшкой по голове
© YouTube

Российскими журналистами обнародовано шокирующее видео из Балашихи, главной фигурой которого является Игорь Николаев, тренер команды «Авангард» 2010 года рождения.

Наставник во время тренировки бил детей по голове клюшкой. Также он хватал игрока и бросал его на лед.

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Источник — Спорт-Экспресс в России

(4 голоса)

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 22:39
    0
    Сергей 1, 24.01.2020 22:20
    Ну что поделать, они так привыкли жить. Блины с лопаты, оливье с корыта, детей клюшками... Лишняя хромосома
    Коровьи лепешки швырять, педофила силиконового в сраку целовать. Можно до бесконечности перечислять...
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 22:36
    +1
    Срассия во всей красе. И они еще свои ценности внедрять собрались
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 24.01.2020 22:35
    +2
    в Росії і не таке буває. Не дивуйтеся чого стільки дибілів в тій країні
    Ссылка
    Pavlo
      Pavlo, 24.01.2020 22:27
    0
    Причем это к футболу !!!
    А что кто то смотрит хокей!
    Ссылка
    Biwis
      Biwis, 24.01.2020 22:27
    +1
    расея хуле...
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 24.01.2020 22:20
    +5
    Ну что поделать, они так привыкли жить. Блины с лопаты, оливье с корыта, детей клюшками... Лишняя хромосома
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 24.01.2020 22:18
    +2
    Дикість суцільна!
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 24.01.2020 22:20
    +5
    Ну что поделать, они так привыкли жить. Блины с лопаты, оливье с корыта, детей клюшками... Лишняя хромосома
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 24.01.2020 22:35
    +2
    в Росії і не таке буває. Не дивуйтеся чого стільки дибілів в тій країні
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 24.01.2020 22:18
    +2
    Дикість суцільна!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 22:36
    +1
    Срассия во всей красе. И они еще свои ценности внедрять собрались
    Ссылка
    Biwis
      Biwis, 24.01.2020 22:27
    +1
    расея хуле...
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 22:39
    0
    Сергей 1, 24.01.2020 22:20
    Ну что поделать, они так привыкли жить. Блины с лопаты, оливье с корыта, детей клюшками... Лишняя хромосома
    Коровьи лепешки швырять, педофила силиконового в сраку целовать. Можно до бесконечности перечислять...
    Ссылка
    Pavlo
      Pavlo, 24.01.2020 22:27
    0
    Причем это к футболу !!!
    А что кто то смотрит хокей!
    Ссылка
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