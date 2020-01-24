ВИДЕО. Как хоккейный тренер в России бил детей клюшкой по голове

Российскими журналистами обнародовано шокирующее видео из Балашихи, главной фигурой которого является Игорь Николаев, тренер команды «Авангард» 2010 года рождения.
Наставник во время тренировки бил детей по голове клюшкой. Также он хватал игрока и бросал его на лед.
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Источник — Спорт-Экспресс в России
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А что кто то смотрит хокей!
А что кто то смотрит хокей!
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