Легендарный чешский хоккеист, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек резко раскритиковал бывшего игрока сборной Италии по футболу Андреа Пирло за сотрудничество с россиянами.

На днях легенда «Милана» получил отказ в назначении главным тренером «Скуадры Адзурры» из-за связей со страной 404. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич в своем X заявил, что Пирло продал свою честь и достоинство за российские деньги. На этот комментарий ответил Гашек, который пояснил, что вина итальянца гораздо серьезнее.