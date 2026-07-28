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Италия
28 июля 2026, 15:34 | Обновлено 28 июля 2026, 15:49
378
0

Легенда хоккея назвал Пирло ответственным за гибель украинцев

Доминик Гашек считает, что итальянец должен ответить за сотрудничество с россиянами

28 июля 2026, 15:34 | Обновлено 28 июля 2026, 15:49
378
0
Легенда хоккея назвал Пирло ответственным за гибель украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Гашек
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Легендарный чешский хоккеист, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек резко раскритиковал бывшего игрока сборной Италии по футболу Андреа Пирло за сотрудничество с россиянами.

На днях легенда «Милана» получил отказ в назначении главным тренером «Скуадры Адзурры» из-за связей со страной 404. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич в своем X заявил, что Пирло продал свою честь и достоинство за российские деньги. На этот комментарий ответил Гашек, который пояснил, что вина итальянца гораздо серьезнее.

«Здесь вообще не речь идет о чести и достоинстве. Пирло поддержал российскую компанию в то время, когда россия ведет империалистическую войну против Украины. Таким образом, Пирло участвует в поддержке российской войны и несет солидарную ответственность за огромное количество погибших!», – написал «Доминатор».

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Доминик Гашек Андреа Пирло Владислав Гераскевич сборная Италии по футболу хоккей
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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