«Деньги оказались важнее». Гераскевич выступил с заявлением по поводу Пирло
Владислав пристыдил известного итальянца
Украинский скелетонист и общественный деятель Владислав Гераскевич отреагировал на решение Федерации футбола Италии о неназначении бывшего игрока национальной сборной Андреа Пирло главным тренером «Скуадры Адзурры».
Кандидатура специалиста была отклонена из-за его сотрудничества с российским букмекером.
«Из-за сотрудничества Пирло с российской компанией, поддерживающей войну против Украины, предложение о его назначении главным тренером сборной Италии было отозвано. Легенда футбола, для которой российские деньги оказались важнее чести и достоинства. Благодарим Итальянскую федерацию футбола за это решение!», – написал Гераскевич в своём аккаунте в X.
Due to Pirlo’s collaboration with a Russian company that supports the war against Ukraine, the offer of the head coach position for the Italian national team has been withdrawn.— Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) July 27, 2026
A football legend for whom Russian money turned out to be more important than honor and dignity.… https://t.co/YWCBmvCSaK
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