«Деньги оказались важнее». Гераскевич выступил с заявлением по поводу Пирло

Украинский скелетонист и общественный деятель Владислав Гераскевич отреагировал на решение Федерации футбола Италии о неназначении бывшего игрока национальной сборной Андреа Пирло главным тренером «Скуадры Адзурры».

Кандидатура специалиста была отклонена из-за его сотрудничества с российским букмекером.

«Из-за сотрудничества Пирло с российской компанией, поддерживающей войну против Украины, предложение о его назначении главным тренером сборной Италии было отозвано. Легенда футбола, для которой российские деньги оказались важнее чести и достоинства. Благодарим Итальянскую федерацию футбола за это решение!», – написал Гераскевич в своём аккаунте в X.