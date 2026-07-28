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  4. «Деньги оказались важнее». Гераскевич выступил с заявлением по поводу Пирло
Италия
28 июля 2026, 14:44 |
499
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«Деньги оказались важнее». Гераскевич выступил с заявлением по поводу Пирло

Владислав пристыдил известного итальянца

28 июля 2026, 14:44 |
499
1 Comments
«Деньги оказались важнее». Гераскевич выступил с заявлением по поводу Пирло
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Гераскевич
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Украинский скелетонист и общественный деятель Владислав Гераскевич отреагировал на решение Федерации футбола Италии о неназначении бывшего игрока национальной сборной Андреа Пирло главным тренером «Скуадры Адзурры».

Кандидатура специалиста была отклонена из-за его сотрудничества с российским букмекером.

«Из-за сотрудничества Пирло с российской компанией, поддерживающей войну против Украины, предложение о его назначении главным тренером сборной Италии было отозвано. Легенда футбола, для которой российские деньги оказались важнее чести и достоинства. Благодарим Итальянскую федерацию футбола за это решение!», – написал Гераскевич в своём аккаунте в X.

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Владислав Гераскевич Андреа Пирло сборная Италии по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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нашлась пропажа.
неприлично долго молчал моральный камертон нации
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