Артем ФРАНКОВ: «Десна энергично проводит трансферную кампанию»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о трансферной активности черниговской «Десны» этой зимой.
«Десна» очень энергично проводит трансферную кампанию — четверо ушло, пятеро пришло; есть еще люди в прицеле. Посмотрим, как оно дальше будет. Гуцуляк, Тотовицкий, Тамм — все если не под основу, то под основную обойму. А еще есть очень интересные и радостные движения, но — будем переживать радости по мере их поступления», — написал Франков.
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