Тимур ЧОГАДЗЕ: «УПЛ входит в топ-10 сильнейших лиг Европы»

Новичок «Олимпика» рассказал о переходе в украинский клуб

  • 24.01.2020 13:58
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Тимур ЧОГАДЗЕ: «УПЛ входит в топ-10 сильнейших лиг Европы»
© ФК Олимпик Донецк. Тимур Чогадзе

21-летний грузинский полузащитник «Олимпика» Тимур Чогадзе рассказал о том, почему принял решение перейти в украинский клуб.

- Как ты оказался в «Олимпике»?
- Представители клуба связались со мной, мы обсудили детали контракта, и я приехал в расположение команды на сборы. После нескольких дней тренировок мне предложили подписать контракт. На первый спарринг я уже выходил в качестве полноценного футболиста «Олимпика».

- Что ты знаешь об украинском чемпионате?
- Чемпионат Украины интересный. В свое время в Украине играли многие прославленные грузинские игроки. Можно только вспомнить динамовцев Каладзе и Деметрадзе. Здесь играет как много сильных легионеров, так и украинских футболистов. Украина входит в топ-10 сильнейших лиг Европы. Что уже говорить о сборной вашей страны, которая сейчас — топ.

- Был ли у тебя разговор с Висенте Гомесом?
- Да, я общался с ним, и это стало одним из главных факторов, почему я решил перейти в «Олимпик». Тренер сказал, что ему нравятся мои данные, и он считает, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным. Постараюсь оправдать надежды такого сильного тренера.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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