Мэр Львова настаивает на повторном рассмотрении вопроса с землей для Карпат

В четверг Львовский городской совет не поддержал решение о выделении клубу «Карпаты» земли стадиона Украина в долгосрочную аренду.

Руководство клуба крайне негативно восприняло эту новость и намекает на возможное исчезновение «Карпат», а мэр Львова Андрей Садовый хочет еще раз рассмотреть этот вопрос и все же выделить для клуба землю.

«Вчера состоялось заседание сессии Львовского городского совета, на котором рассматривался вопрос закрепления земельного участка вокруг стадиона, где выступают «Карпаты». Очень неприятно, что не хватило голосов и данный вопрос не был проголосован. Можно говорить о разных вещах, но «Карпаты» - это наша футбольная команда. «Карпаты» играли на этом стадионе и всегда будут играть. И сегодня, когда у клуба непростая ситуация, им нужно помочь, а не ставить подножку. Считаю, что это досадное недоразумение».

«Я принципиально настаиваю на том, что футбольный клуб «Карпаты» должен иметь легитимное право и в дальнейшем выступать на этом стадионе. Если клуб выражает желание провести реконструкцию, мы поддержим это. Это наш футбольный клуб! Сейчас многие футбольные клубы появляются, исчезают, а «Карпаты» были, есть и будут», - сказал Садовый.

Ранее депутаты объяснили, почему не поддержали проект.