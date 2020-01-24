Мэр Львова настаивает на повторном рассмотрении вопроса с землей для Карпат

Андрей Садовый хочет еще раз рассмотреть вопрос с передачей земли

  • 24.01.2020 12:37
  • 1295 просмотров
  • 4 комментария
Мэр Львова настаивает на повторном рассмотрении вопроса с землей для Карпат
© fckarpaty.com

В четверг Львовский городской совет не поддержал решение о выделении клубу «Карпаты» земли стадиона Украина в долгосрочную аренду.

Руководство клуба крайне негативно восприняло эту новость и намекает на возможное исчезновение «Карпат», а мэр Львова Андрей Садовый хочет еще раз рассмотреть этот вопрос и все же выделить для клуба землю.

«Вчера состоялось заседание сессии Львовского городского совета, на котором рассматривался вопрос закрепления земельного участка вокруг стадиона, где выступают «Карпаты». Очень неприятно, что не хватило голосов и данный вопрос не был проголосован. Можно говорить о разных вещах, но «Карпаты» - это наша футбольная команда. «Карпаты» играли на этом стадионе и всегда будут играть. И сегодня, когда у клуба непростая ситуация, им нужно помочь, а не ставить подножку. Считаю, что это досадное недоразумение».

«Я принципиально настаиваю на том, что футбольный клуб «Карпаты» должен иметь легитимное право и в дальнейшем выступать на этом стадионе. Если клуб выражает желание провести реконструкцию, мы поддержим это. Это наш футбольный клуб! Сейчас многие футбольные клубы появляются, исчезают, а «Карпаты» были, есть и будут», - сказал Садовый.

Ранее депутаты объяснили, почему не поддержали проект.

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Источник — ФК Карпаты

(2 голоса)

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Комментарии
    avtv5555
    online
      avtv5555, 24.01.2020 13:18
    +1
    Землю отдадут неизвестным инвесторам. пару лет клуб проболтается внизу таблицы, потом этот проэкт прикроют. А заинтересованные лица получат ; кто бабло , а кто голоса на выборах
    Ссылка
    alegofich
      alegofich, 24.01.2020 13:10
    0
    голосування не за те щоб карпати грали на стадіоні, а передача землі навколо нього аби там щось забудували (готель+база корти)
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 24.01.2020 12:48
    0
    Уже ведь проголосовали,видимо с депутатами в кулуарах хорошенько поговорили,плюс на носу выборы,Садовый будет верещать на каждом углу,шо спас Карпаты
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 24.01.2020 12:37
    -3
    Садовой в доле я смотрю. Как он там за 20 лет мэрства с мусором разобрался? Или до сих пор по всей Украине фурами расбрасывает и кивает на попэрэдныкив
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 24.01.2020 13:18
    +1
    Землю отдадут неизвестным инвесторам. пару лет клуб проболтается внизу таблицы, потом этот проэкт прикроют. А заинтересованные лица получат ; кто бабло , а кто голоса на выборах
    Ссылка
    alegofich
      alegofich, 24.01.2020 13:10
    0
    голосування не за те щоб карпати грали на стадіоні, а передача землі навколо нього аби там щось забудували (готель+база корти)
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 24.01.2020 12:48
    0
    Уже ведь проголосовали,видимо с депутатами в кулуарах хорошенько поговорили,плюс на носу выборы,Садовый будет верещать на каждом углу,шо спас Карпаты
    Ссылка
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