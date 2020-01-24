Депутаты Львова объяснили, почему не отдали землю в аренду ФК Карпаты

В четверг Львовский городской совет не поддержал решение о выделении ФК «Карпаты» земли под стадионом Украина в долгосрочную аренду.
Руководство клуба уже намекает, что «Карпаты» могут прекратить существование. Депутатам же хотелось больше прозрачности и информации о нынешнем состоянии клуба.
«Я читаю поставленный на голосование проект. Собственники: две кипрских компании просят у Львова выделить землю. И одновременно в СМИ я читаю, что игрокам «Карпат» не платят зарплату и они покидают клуб. Мы понимаем ситуацию почетного президента, но мы хотим понимать, кому мы предоставляем эту землю. Юристам клуба «Карпаты»? Кипрским собственникам? Кому? Поэтому пусть менеджмент клуба не мучает болельщиков и любителей футбола, а скажет, что не готов дальше работать и передает это бремя или эту радость Львовскому городскому совету».
«И мы будем искать меценатов, поддержку. Безответственно просить 8 гектаров земли в центре города и говорить, что потом мы возродим «Карпаты», - заявил Петр Адамик, один из депутатов.
Однако далеко не все проголосовали против.
«Лично я голосовал «за», но у меня очень много вопросов к футбольному клубу «Карпаты» и тому, что с ним происходит. Но я с детства болею за «Карпаты»
«Все зависит от руководства. Мы не можем изменить ситуацию в середине клуба», - сказал Юрий Мельник, другой депутата совета.
В клубе вскоре обещают сообщить о дальнейшей судьбе «Карпат».
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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