Депутаты Львова объяснили, почему не отдали землю в аренду ФК Карпаты

В четверг Львовский городской совет не поддержал решение о выделении ФК «Карпаты» земли под стадионом Украина в долгосрочную аренду.

Руководство клуба уже намекает, что «Карпаты» могут прекратить существование. Депутатам же хотелось больше прозрачности и информации о нынешнем состоянии клуба.

«Я читаю поставленный на голосование проект. Собственники: две кипрских компании просят у Львова выделить землю. И одновременно в СМИ я читаю, что игрокам «Карпат» не платят зарплату и они покидают клуб. Мы понимаем ситуацию почетного президента, но мы хотим понимать, кому мы предоставляем эту землю. Юристам клуба «Карпаты»? Кипрским собственникам? Кому? Поэтому пусть менеджмент клуба не мучает болельщиков и любителей футбола, а скажет, что не готов дальше работать и передает это бремя или эту радость Львовскому городскому совету».

«И мы будем искать меценатов, поддержку. Безответственно просить 8 гектаров земли в центре города и говорить, что потом мы возродим «Карпаты», - заявил Петр Адамик, один из депутатов.



Однако далеко не все проголосовали против.



«Лично я голосовал «за», но у меня очень много вопросов к футбольному клубу «Карпаты» и тому, что с ним происходит. Но я с детства болею за «Карпаты»

«Все зависит от руководства. Мы не можем изменить ситуацию в середине клуба», - сказал Юрий Мельник, другой депутата совета.

В клубе вскоре обещают сообщить о дальнейшей судьбе «Карпат».