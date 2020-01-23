Йожеф САБО: «Матвиенко еще рано переходить в АПЛ»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о возможном переходе 23-летнего украинского защитника Николая Матвиенко из «Шахтера» в «Арсенал».

«Из наших игроков в Европе ярко сумел проявить себя Андрей Шевченко. Но и он столкнулся с трудностями, когда сменил Серию А на АПЛ. Чемпионат Англии специфический турнир, очень тяжелый и энергозатратный. Там преобладает силовая жесткая игра, к которой готовы далеко не все спортсмены. Плюс скоростные данные нужно демонстрировать не пару раза за матч, а на протяжении двух таймов.

На мой взгляд, Матвиенко еще рано переходить в АПЛ. Он относительно недавно стал основным игроком обороны «Шахтера» и сборной. Ему еще есть чему учиться, нужно набраться опыта, повысить кондиции. А в такой сильный чемпионат, как АПЛ, нужно переходить абсолютно готовым к конкуренции.

Если же думать только о деньгах, то, конечно, их можно зарабатывать и на скамейке для запасных.

Слышал, что Матвиенко хотят подписать уже этой зимой. Но если трансфер не состоится, не думаю, что интерес к нему пропадет. Да, выступление на Евро-2020 может отразиться на стоимости игрока, но вряд ли значительно», — считает Сабо.