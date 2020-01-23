Йожеф САБО: «Матвиенко еще рано переходить в АПЛ»

Украинский защитник «Шахтера» не полностью готов к игре в Англии, уверен специалист

  • 23.01.2020 20:32
  • 1617 просмотров
  • 5 комментариев
Йожеф САБО: «Матвиенко еще рано переходить в АПЛ»
© ТК Футбол. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о возможном переходе 23-летнего украинского защитника Николая Матвиенко из «Шахтера» в «Арсенал».

«Из наших игроков в Европе ярко сумел проявить себя Андрей Шевченко. Но и он столкнулся с трудностями, когда сменил Серию А на АПЛ. Чемпионат Англии специфический турнир, очень тяжелый и энергозатратный. Там преобладает силовая жесткая игра, к которой готовы далеко не все спортсмены. Плюс скоростные данные нужно демонстрировать не пару раза за матч, а на протяжении двух таймов.

На мой взгляд, Матвиенко еще рано переходить в АПЛ. Он относительно недавно стал основным игроком обороны «Шахтера» и сборной. Ему еще есть чему учиться, нужно набраться опыта, повысить кондиции. А в такой сильный чемпионат, как АПЛ, нужно переходить абсолютно готовым к конкуренции.

Если же думать только о деньгах, то, конечно, их можно зарабатывать и на скамейке для запасных.

Слышал, что Матвиенко хотят подписать уже этой зимой. Но если трансфер не состоится, не думаю, что интерес к нему пропадет. Да, выступление на Евро-2020 может отразиться на стоимости игрока, но вряд ли значительно», — считает Сабо.

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Источник — Footboom

(6 голосов)

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Комментарии
    revovsky
    online
      revovsky, 23.01.2020 22:11
    0
    Уважаю Йожефа Сабо за "трезвый" взгляд на укр футбол и за понимание этого...
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 23.01.2020 21:18
    0
    Хорошо что Холланд не знаком с Сабо
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    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 23.01.2020 20:55
    +3
    Чему он ещё в УПЛ нынешней может научиться, а Йожеф Йожефович?
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 23.01.2020 20:52
    +1
    Сабо живе динамівською формулою - ще зарано,ще зарано,ще зарано..........вже пізно!!!
    Ссылка
    Zeppelin
      Zeppelin, 23.01.2020 20:51
    +6
    Что за бред, в такой сильный чемпионат и нужно переходить пораньше, год-два адаптируется, привыкает к темпу, и в 25 еще молодой но уже игрок основы. А что толку переходить как Ярмола, пока влился в коллектив, потом травм, и вот тебе уже тридцатник, и клуб думает как от тебя избавится
    Ссылка
    Zeppelin
      Zeppelin, 23.01.2020 20:51
    +6
    Что за бред, в такой сильный чемпионат и нужно переходить пораньше, год-два адаптируется, привыкает к темпу, и в 25 еще молодой но уже игрок основы. А что толку переходить как Ярмола, пока влился в коллектив, потом травм, и вот тебе уже тридцатник, и клуб думает как от тебя избавится
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 23.01.2020 20:55
    +3
    Чему он ещё в УПЛ нынешней может научиться, а Йожеф Йожефович?
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 23.01.2020 20:52
    +1
    Сабо живе динамівською формулою - ще зарано,ще зарано,ще зарано..........вже пізно!!!
    Ссылка
    revovsky
    online
      revovsky, 23.01.2020 22:11
    0
    Уважаю Йожефа Сабо за "трезвый" взгляд на укр футбол и за понимание этого...
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 23.01.2020 21:18
    0
    Хорошо что Холланд не знаком с Сабо
    Ссылка
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