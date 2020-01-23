Олег ФЕДОРЧУК: «Беседин не хочет признавать свою вину, это глупость»

Главный тренер «Энергии» Олег Федорчук поделился своим мнением по поводу допингового скандала с форвардом «Динамо» Артемом Бесединым:

«То, что произошло, глупость самого игрока. И что самое обидное: Беседин в матче с «Мальме», после которого он провалил допинг-тест, продемонстрировал едва ли не самую худшую свою игру. Очевидно ведь было, что Артем вел себя неадекватно. В игровых видах спорта эти вещи не действуют – на выходе все имеют только перевозбуждение, и все.

Тот факт, что отстранили врача, работавшего с Бесединым, доказывает, что допинг был. Артем не хочет признавать свою вину, и это глупость. Лучше было бы сказать: да, было, потому что хотел восстановиться, заболел, хотел выздороветь. То есть с пользой для себя. А так, думаю, Беседину грозит минимум год дисквалификации – это в лучшем случае».