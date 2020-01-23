Олег ФЕДОРЧУК: «Беседин не хочет признавать свою вину, это глупость»

Наставник «Энергии» - о допинговом скандале с Артемом Бесединым

  • 23.01.2020 17:03
  • 2663 просмотра
  • 1 комментарий
Олег ФЕДОРЧУК: «Беседин не хочет признавать свою вину, это глупость»
© ФК Динамо. Артем Беседин

Главный тренер «Энергии» Олег Федорчук поделился своим мнением по поводу допингового скандала с форвардом «Динамо» Артемом Бесединым:

«То, что произошло, глупость самого игрока. И что самое обидное: Беседин в матче с «Мальме», после которого он провалил допинг-тест, продемонстрировал едва ли не самую худшую свою игру. Очевидно ведь было, что Артем вел себя неадекватно. В игровых видах спорта эти вещи не действуют – на выходе все имеют только перевозбуждение, и все.

Тот факт, что отстранили врача, работавшего с Бесединым, доказывает, что допинг был. Артем не хочет признавать свою вину, и это глупость. Лучше было бы сказать: да, было, потому что хотел восстановиться, заболел, хотел выздороветь. То есть с пользой для себя. А так, думаю, Беседину грозит минимум год дисквалификации – это в лучшем случае».

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Источник — Footboom

(5 голосов)

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Комментарии
    turist86
    online
    turist86, 23.01.2020 17:06
    +2
    "Краще було б сказати: так, було, тому що хотів відновитися, захворів, хотів одужати. Тобто з користю для себе".
    Відразу видно - у Федорчука великий досвід "ліпити відмазки"
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 23.01.2020 17:06
    +2
    "Краще було б сказати: так, було, тому що хотів відновитися, захворів, хотів одужати. Тобто з користю для себе".
    Відразу видно - у Федорчука великий досвід "ліпити відмазки"
    Ссылка
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