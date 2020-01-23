Australian Open. Расписание украинок на 24 января

24 января на Australian Open продолжат играть матчи основной сетки.

В пятницу на корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины.

Катерина Бондаренко в дуэте с сербкой Александрой Крунич померяется силами с хорватско-сербской парой Дарья Юрак / Нина Стоянович. Матч пройдет первым запуском на корте №7. Время начала матча – 02:00 по Киеву.

Даяна Ястремская в паре с венгерской теннисисткой Фанни Штоллар также первым запуском выйдет против восьмого сеяного тандема Квета Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды) на корте №13. Время начала матча – 02:00 по Киеву.