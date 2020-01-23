Australian Open. Киченок и Мирза не смогли доиграть матч первого круга

Украинская теннисистка Надежда Киченок досрочно завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче первого круга украинка в дуэте с Саней Мирзой из Индии снялась во втором сете матча против китайского тандема Хань Синьюнь / Чжу Линь.
Australian Open. Первый круг
Надежда Киченок / Саня Мирза – Хань Синьюнь / Чжу Линь – 2:6, 0:1 (отказ)
Отметим, что причиной снятия стали проблемы с ногой у теннисистки из Индии.
На прошлой неделе Киченок и Мирза выиграли турнир в Хобарте.
Ранее турнир покинула и Людмила Киченок.
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Источник — Sport.ua
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