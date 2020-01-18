Надежда Киченок выиграла парный финал в Хобарте

Украинская теннисистка добыла первый титул с 2018 года, победив на Тасмании

  • 18.01.2020 08:35
  • 375 просмотров
  • 1 комментарий
Надежда Киченок выиграла парный финал в Хобарте
© WTA. Надежда Киченок и Саня Мирза
Украинская теннисистка Надежда Киченок стала победительницей парного разряда на турнире WTA в Хобарте.
 
В матче за титул Киченок в дуэте с Саней Мирзой из Индии одолела китайскую пару Пэн Шуай / Чжан Шуай.
 
Хобарт. Финал парного разряда
Надежда Киченок / Саня Мирза – Пэн Шуай / Чжан Шуай – 6:4, 6:4
 
Отметим, что китайская пара выиграла на турнире только первый поединок, а дальше прошла на снятиях. Партнерша Надежды, 33-летняя Саня Мирза из Индии, сыграла всего первый свой турнир после паузы, связанной с рождением ребенка.
 
Киченок выиграла первый титул с 2018 года, когда она вместе с сестрой Людмилой победила на малом Итоговым турнире.
 
Добавим, что для Надежды это пятый титул на уровне WTA и четвертый – международной серии.
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 18.01.2020 08:39
    0
    Поздравляю! Киченок умничка! И в этом матче была травма у Мирзы! По ходу китаянки что то мутят
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 18.01.2020 08:39
    0
    Поздравляю! Киченок умничка! И в этом матче была травма у Мирзы! По ходу китаянки что то мутят
    Ссылка
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