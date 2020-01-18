Надежда Киченок выиграла парный финал в Хобарте

Украинская теннисистка Надежда Киченок стала победительницей парного разряда на турнире WTA в Хобарте.
В матче за титул Киченок в дуэте с Саней Мирзой из Индии одолела китайскую пару Пэн Шуай / Чжан Шуай.
Хобарт. Финал парного разряда
Надежда Киченок / Саня Мирза – Пэн Шуай / Чжан Шуай – 6:4, 6:4
Отметим, что китайская пара выиграла на турнире только первый поединок, а дальше прошла на снятиях. Партнерша Надежды, 33-летняя Саня Мирза из Индии, сыграла всего первый свой турнир после паузы, связанной с рождением ребенка.
Киченок выиграла первый титул с 2018 года, когда она вместе с сестрой Людмилой победила на малом Итоговым турнире.
Добавим, что для Надежды это пятый титул на уровне WTA и четвертый – международной серии.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.