Надежда Киченок выиграла парный финал в Хобарте

Украинская теннисистка Надежда Киченок стала победительницей парного разряда на турнире WTA в Хобарте.

В матче за титул Киченок в дуэте с Саней Мирзой из Индии одолела китайскую пару Пэн Шуай / Чжан Шуай.

Хобарт. Финал парного разряда

Надежда Киченок / Саня Мирза – Пэн Шуай / Чжан Шуай – 6:4, 6:4

Отметим, что китайская пара выиграла на турнире только первый поединок, а дальше прошла на снятиях. Партнерша Надежды, 33-летняя Саня Мирза из Индии, сыграла всего первый свой турнир после паузы, связанной с рождением ребенка.

Киченок выиграла первый титул с 2018 года, когда она вместе с сестрой Людмилой победила на малом Итоговым турнире

Добавим, что для Надежды это пятый титул на уровне WTA и четвертый – международной серии.