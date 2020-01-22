Олимпик проведет контрольный матч против польской Короны

Сегодня, 22 января, донецкий «Олимпик» сыграет свой третий матч на сборах в Турции. Противостоять команде Висенте Гомеса будет представитель Польши ФК «Корона» (Кельце).
Ранее команды встречались между собой в рамках контрольного поединка 21 января 2018 года. Тот матч завершился вничью – 0:0.
Матч «Корона» – «Олимпик» состоится на поле гостиничного комплекса Топкапи. Время начала поединка – 17:00 по Киеву.
Напомним, ранее «Олимпик» одержал победы над румынским «Вииторулом» (2:1) и азербайджанским «Сабаилом» (3:1).
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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