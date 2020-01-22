Олимпик проведет контрольный матч против польской Короны

Поединок состоится 22 января

  • 22.01.2020 15:10
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Олимпик проведет контрольный матч против польской Короны
© ФК Олимпик Донецк
Сегодня, 22 января, донецкий «Олимпик» сыграет свой третий матч на сборах в Турции. Противостоять команде Висенте Гомеса будет представитель Польши ФК «Корона» (Кельце).
 
Ранее команды встречались между собой в рамках контрольного поединка 21 января 2018 года. Тот матч завершился вничью – 0:0.
 
Матч «Корона» – «Олимпик» состоится на поле гостиничного комплекса Топкапи. Время начала поединка – 17:00 по Киеву.
 
 
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Источник — ФК Олимпик Донецк

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