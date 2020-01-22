Олимпик проведет контрольный матч против польской Короны

Сегодня, 22 января, донецкий «Олимпик» сыграет свой третий матч на сборах в Турции. Противостоять команде Висенте Гомеса будет представитель Польши ФК «Корона» (Кельце).

Ранее команды встречались между собой в рамках контрольного поединка 21 января 2018 года. Тот матч завершился вничью – 0:0.

Матч «Корона» – «Олимпик» состоится на поле гостиничного комплекса Топкапи. Время начала поединка – 17:00 по Киеву.