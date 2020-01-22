Олимпик отменил спарринг с сербским Спартаком

Сегодня, 22 января, донецкий «Олимпик» на первом учебно-тренировочном сборе в Турции должен был провести контрольный матч против сербского «Спартака» из Суботицы.
Однако, по неизвестным причинам этот спарринг был отменен. Напомним, ранее «Олимпик» одержал победы над румынским «Вииторулом» (2:1) и азербайджанским «Сабаилом» (3:1).
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Источник — Sport.ua
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