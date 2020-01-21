Ман Юнайтед

В 24-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» ждет домашний матч против «Бернли». Поединок первого круга между этими командами состоялся менее месяца назад: 28 декабря «Красные дьяволы» на выезде победили со счетом 2:0 благодаря голам Антони Марсьяля и Маркуса Рэшфорда.
После этого подопечные Оле Гуннара Сульшера набрали всего три очка в трех матчах АПЛ: разгромили «Норвич» 4:0 и проиграли «Арсеналу» и «Ливерпулю» с одинаковым счетом – 0:2.
Два поражения в трех турах снова выбросили «Манчестер Юнайтед» за пределы зоны Лиги чемпионов, и сейчас команду нужно думать еще и о том, чтобы вообще не остаться без еврокубков на следующий сезон.
Что касается «Бернли», то команда Шона Дайча в предыдущем туре сотворила сенсацию, обыграв «Лестер» со счетом 2:1. Особенно неожиданным этот успех был с учетом того факта, что он оборвал серию «Бернли» из четырех поражений подряд.
Повторить успех месячной давности и снова обыграть «Бернли» «Манчестер Юнайтед» будет непросто: сейчас у команды очень непростая кадровая ситуация. Если Поль Погба, Маркос Рохо, Скотт Мактоминей и Аксель Таунзебе травмированы уже давно, то теперь к ним в лазарете присоединились Виктор Линделеф и Маркус Рэшфорд.
Несмотря на это, букмекеры все равно считают МЮ явным фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 1,46, на «Бернли» - 8,2. Вероятность ничьи – 4,7.
|Манчестер Юнайтед — Бернли
|Манчестер. Олд Траффорд. Начало - в 22:15
|ТВ-трансляция на телеканале «Беларусь 5»
|Прогноз Sport.ua — 1:0
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.