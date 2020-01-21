Ман Юнайтед

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22.01.2020 22:15

Манчестер Юнайтед - Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Манчестер Юнайтед» попытается во второй раз в сезоне обыграть «Бернли»

  • 21.01.2020 19:24
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Манчестер Юнайтед - Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© twitter.com/ManUtd

В 24-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» ждет домашний матч против «Бернли». Поединок первого круга между этими командами состоялся менее месяца назад: 28 декабря «Красные дьяволы» на выезде победили со счетом 2:0 благодаря голам Антони Марсьяля и Маркуса Рэшфорда.

После этого подопечные Оле Гуннара Сульшера набрали всего три очка в трех матчах АПЛ: разгромили «Норвич» 4:0 и проиграли «Арсеналу» и «Ливерпулю» с одинаковым счетом – 0:2.

Два поражения в трех турах снова выбросили «Манчестер Юнайтед» за пределы зоны Лиги чемпионов, и сейчас команду нужно думать еще и о том, чтобы вообще не остаться без еврокубков на следующий сезон.

Что касается «Бернли», то команда Шона Дайча в предыдущем туре сотворила сенсацию, обыграв «Лестер» со счетом 2:1. Особенно неожиданным этот успех был с учетом того факта, что он оборвал серию «Бернли» из четырех поражений подряд.

Повторить успех месячной давности и снова обыграть «Бернли» «Манчестер Юнайтед» будет непросто: сейчас у команды очень непростая кадровая ситуация. Если Поль Погба, Маркос Рохо, Скотт Мактоминей и Аксель Таунзебе травмированы уже давно, то теперь к ним в лазарете присоединились Виктор Линделеф и Маркус Рэшфорд.

Несмотря на это, букмекеры все равно считают МЮ явным фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 1,46, на «Бернли» - 8,2. Вероятность ничьи – 4,7.

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22 января, среда
 
Манчестер ЮнайтедБернли
Манчестер. Олд Траффорд. Начало - в 22:15
ТВ-трансляция на телеканале «Беларусь 5»
Прогноз Sport.ua — 1:0

 

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Источник — Sport.ua

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