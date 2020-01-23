В матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу «Бернли» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Манчестер Юнайтед» — «Бернли» — 0:2
Голы: Вуд, 39, Родригес, 56
Лучшие моменты матча Ман Юнайтед - Бёрнли
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Джей Родригес (Бёрнли).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Бёрнли).
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Источник — ФК Бернли
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